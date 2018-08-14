7 причин поехать на Кипр

Средиземное море, горы и пляж — то, о чем все мы мечтаем промозглой осенью, и то, что на Кипре доступно круглый год. Однако лето еще не кончилось и собрать чемоданы пока не поздно. Ниже — 7 причин вписать в свои планы остров Афродиты, виноградников и старинных вилл.

Пляж Аспрокреммос

С самого красивого и чистого песчаного пляжа Кипра открывается потрясающий вид на залив, а чуть дальше вдоль берега начинается национальный парк Акамас — заповедник редких растений и животных с множеством укромных гротов и пещер. Неподалеку находится одна из главных достопримечательностей Кипра — купальня Афродиты.

Дайвинг

Акамас — пожалуй, лучшее место для дайвинга на острове. Парк славится кристально чистой и спокойной водой с видимостью до 30 метров. Новичкам советуем остановиться в отеле Anassa: у его гостей есть возможность научиться нырять под руководством Ханса Рёлофса — инструктора с 40-летним опытом, который знает все тайные подводные места, как никто другой.

Хождение под парусом

Anassa ангажировал и тренера британской национальной сборной по парусному спорту. Робби Никсон подготовил 3-часовой курс обучения, за который расскажет, что такое поворот фордевинд и постановка на ровный киль, а также поможет освоить все это на практике. После этого вы будете в состоянии отчалить от пляжа самостоятельно — в 30-градусную жару наверняка захочется сбежать от прогретого песка подальше в море.

Круизы с завтраком и на закате

Начать утро можно по-разному. Например, доверив управление парусной яхтой кому-то другому и наслаждаясь видами Голубой лагуны и завтраком на борту. То же самое в Anassa предлагают сделать вечером на закате, чтобы красиво завершить день недалеко от берега с бокалом игристого.

Средиземноморская кухня

Попробовать кипрские и средиземноморские блюда с видом на бухту отправляйтесь в Pelagos: в меню ресторана — свежие местные морепродукты, мезе, салаты и паста. Все, что поймано за день, вечером вам приготовят на гриле из вулканического камня. Азиатские вариации на тему местной еды подают в Basiliko. Он располагается в каменном гроте, но ужины проходят здесь только при свечах — идеально для свидания.

SPA

Thalassa Spa — центр здоровья и красоты в духе древнеримских терм. Здесь вы сможете получить терапевтические и диетологические консультации. Помимо оздоровительной атмосферы тут предлагают процедуры с использованием натуральной косметики Osea, в состав которой входят морская вода и водоросли. В распоряжении гостей — бассейн, 18 процедурных кабинетов, сауны, парные, гидромассажный бассейн талассо, корт для сквоша, тренажерный и фитнес-залы и парикмахерский салон.

Бар Meltemi прямо у бассейна

Если вы думали, что такое бывает только в кино, то спешим обрадовать: в Meltemi вам смешают любимый напиток и принесут прямо к месту отдыха. Да-да, и в бассейн тоже. Кроме внушительной барной карты в меню есть полезные свежевыжатые соки, фруктовые коктейли и мороженое: без красивого фото в Instagram не останется никто.