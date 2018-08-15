Где расположены самые жуткие аэропорты мира

Что делает аэропорт действительно жутким? Недостаток свободного места для приземления, ужасные погодные условия или странности в инженерных инновациях. Так или иначе, эти аэропорты могут пощекотать нервы даже тем, кто привык к авиаперелетам.

Аэропорт принцессы Юлианы, остров святого Мартина

Это место стало известным на всю планету и эту известность принесли также и несколько несчастных трагических происшествий. Аэропорт близко расположен к пляжу и самолеты пролетают всего в 30 метрах над головами отдыхающих на берегу туристов.

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Далее "механическая птица" должна пересечь забор, пролететь над оживленной дорогой и только тогда приземлиться на посадочную полосу.

Международный аэропорт Кансай, Япония

Аэропорт располагается на искусственном острове с точно таким же названием, Кансай. Остров достигает всего 4 км в длину, а в ширину не превышает 2,5 км. Впрочем, многие называют строительство подобного аэропорта настоящим прорывом в области инженерии.

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Так или иначе, страшны здесь именно частые землетрясения, которые представляют угрозу как для самолетов, так и для острова.

Аэропорт Нарсарсуак, Гренландия

Если вы пассажир, то можете наслаждаться местными видами, которые действительно потрясающие. Однако этот аэропорт — причина головных болей и седины многих пилотов.

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Для посадки предстоит пролететь вдоль фьорда, стараясь не угодить в турбулентность, которая очень часто случается даже в безветренную погоду.

Международный аэропорт Веллингтон, Новая Зеландия

Аэропорт располагается в красивом живописном месте, но как только пассажиры видят посадочную полосу, эмоции от этой красоты утихают.

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Ведь все дело в том, что места для посадки очень мало, а сама полоса заканчивается в море.

Аэропорт Агатти, Лакшадвип, Индия

Пассажиры рейсов, которые прибывают в Агатти, тоже могут насладиться потрясающими видами. Взлетно-посадочная полоса достигает лишь 1219 метров в длину, а окружает ее Индийский океан.

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Несмотря на всю красоту, идти на посадку здесь действительно опасно: неправильное движение или ошибка во времени может привести к катастрофе.

Аэропорт Паро, Бутан

Чтобы понять, насколько это "особенный" аэропорт, стоит отметить, что только у 8 пилотов во всем мире хватает квалификации, чтобы садить здесь самолет.

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Паро располагается в 2,4 км над уровнем моря, а вокруг взлетно-посадочной полосы (которая, к слову, всего 1980 метров в длину) — острые горные вершины Гималаев.

Международный аэропорт Барра, Шотландия

Этот аэропорт можно назвать действительно уникальным. И хотя вокруг сплошные сказочные пейзажи, они не отменяют опасность этого места. Все дело в странной взлетно-посадочной полосе: здесь вместо нее используют пляж.

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Всего три полосы, которые выглядят как треугольник, а размечены они высокими шестами. Впрочем, здесь приземляются только частные самолеты и вертолеты.

Аэропорт Конгоньяс, Бразилия

Как правило, в крупных городах аэропорты располагаются за пределами жилого сектора. Но подобные правила не для Сен-Паулу.

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Здесь от аэропорта до центра города всего 8 км, а каждое приземление — испытание не только для пилотов и пассажиров, но и для местных жителей.

Аэропорт Гибралтара

При создании этого аэропорта инженеры тоже не беспокоились насчет комфорта и безопасности. Взлетно-посадочная полоса аэропорта проходит прямо через главную улицу города.

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И когда самолет начинает заходить на посадку, дорогу просто перекрывают шлагбаумом.

Аэропорт имени Тэнцинга и Хилари, Непал

Именно своим расположением так страшен аэропорт в Непале. По мнению History Channel это самый опасный аэропорт во всем мире.

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Располагается он на высоте 2900 метров, а взлетная полоса с одной стороны заканчивается высокой горой, а с другой стороны — глубоким обрывом. ​