Где расположены самые жуткие аэропорты мира 

Что делает аэропорт действительно жутким? Недостаток свободного места для приземления, ужасные погодные условия или странности в инженерных инновациях. Так или иначе, эти аэропорты могут пощекотать нервы даже тем, кто привык к авиаперелетам.
Аэропорт принцессы Юлианы, остров святого Мартина
Это место стало известным на всю планету и эту известность принесли также и несколько несчастных трагических происшествий. Аэропорт близко расположен к пляжу и самолеты пролетают всего в 30 метрах над головами отдыхающих на берегу туристов.
Anews
Далее "механическая птица" должна пересечь забор, пролететь над оживленной дорогой и только тогда приземлиться на посадочную полосу.
Международный аэропорт Кансай, Япония
Аэропорт располагается на искусственном острове с точно таким же названием, Кансай. Остров достигает всего 4 км в длину, а в ширину не превышает 2,5 км. Впрочем, многие называют строительство подобного аэропорта настоящим прорывом в области инженерии.
Anews
Так или иначе, страшны здесь именно частые землетрясения, которые представляют угрозу как для самолетов, так и для острова.
Аэропорт Нарсарсуак, Гренландия
Если вы пассажир, то можете наслаждаться местными видами, которые действительно потрясающие. Однако этот аэропорт — причина головных болей и седины многих пилотов.
Anews
Для посадки предстоит пролететь вдоль фьорда, стараясь не угодить в турбулентность, которая очень часто случается даже в безветренную погоду.
Международный аэропорт Веллингтон, Новая Зеландия
Аэропорт располагается в красивом живописном месте, но как только пассажиры видят посадочную полосу, эмоции от этой красоты утихают.
Anews
Ведь все дело в том, что места для посадки очень мало, а сама полоса заканчивается в море.
Аэропорт Агатти, Лакшадвип, Индия
Пассажиры рейсов, которые прибывают в Агатти, тоже могут насладиться потрясающими видами. Взлетно-посадочная полоса достигает лишь 1219 метров в длину, а окружает ее Индийский океан.
Anews
Несмотря на всю красоту, идти на посадку здесь действительно опасно: неправильное движение или ошибка во времени может привести к катастрофе.
Аэропорт Паро, Бутан
Чтобы понять, насколько это "особенный" аэропорт, стоит отметить, что только у 8 пилотов во всем мире хватает квалификации, чтобы садить здесь самолет.
Anews
Паро располагается в 2,4 км над уровнем моря, а вокруг взлетно-посадочной полосы (которая, к слову, всего 1980 метров в длину) — острые горные вершины Гималаев.
Международный аэропорт Барра, Шотландия
Этот аэропорт можно назвать действительно уникальным. И хотя вокруг сплошные сказочные пейзажи, они не отменяют опасность этого места. Все дело в странной взлетно-посадочной полосе: здесь вместо нее используют пляж.
Anews
Всего три полосы, которые выглядят как треугольник, а размечены они высокими шестами. Впрочем, здесь приземляются только частные самолеты и вертолеты.
Аэропорт Конгоньяс, Бразилия
Как правило, в крупных городах аэропорты располагаются за пределами жилого сектора. Но подобные правила не для Сен-Паулу.
Anews
Здесь от аэропорта до центра города всего 8 км, а каждое приземление — испытание не только для пилотов и пассажиров, но и для местных жителей.
Аэропорт Гибралтара
При создании этого аэропорта инженеры тоже не беспокоились насчет комфорта и безопасности. Взлетно-посадочная полоса аэропорта проходит прямо через главную улицу города.
Anews
И когда самолет начинает заходить на посадку, дорогу просто перекрывают шлагбаумом.
Аэропорт имени Тэнцинга и Хилари, Непал
Именно своим расположением так страшен аэропорт в Непале. По мнению History Channel это самый опасный аэропорт во всем мире.
Anews
Располагается он на высоте 2900 метров, а взлетная полоса с одной стороны заканчивается высокой горой, а с другой стороны — глубоким обрывом.