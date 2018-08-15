Ужасы Парижских катакомб

Большинство туристов считают столицу Франции городом любви. Неудивительно, ведь вокруг уютные кофейни, Эйфелева башня, уличные художники — сплошная романтика. Однако этот прекрасный город имеет свои темные стороны, о которых известно не каждому.

В числе самых жутких мест одну из лидирующих позиций занимают парижские катакомбы. Это место скрывается от любопытных глаз туристов глубоко под землей. И, по мнению побывавших там, это хорошо — не видеть подобное на поверхности.

Anews

Сеть туннелей под Парижем достигает в длину 1,5 километров. В 10 веке здесь располагались каменоломни, а уже через 3 века монахи начали использовать туннели в качестве винных погребов. В пещерах жители ближайшего монастыря хранили множество винных бочек, в то же время продолжая добычу известняка.

Однако вместе с тем, как расширялись владения города, в 17 веке каменоломни оказались частью Парижа. В то же время среди населения города резко встал вопрос о захоронениях. Дошло до того, что в 1780 году произошел ужасный случай: стена, которая отделяла кладбище от жилых районов, обрушилась и подвалы ближайших домов заполнили останки захоронений.

Anews

Именно тогда власти решили закрыть кладбище и официально запретили хоронить умерших. В качестве выхода из ситуации предложили простое решение: обустроить усыпальницу в подземных туннелях. ​

Anews

На сегодняшний день по подсчетам ученых в парижских катакомбах находятся останки как минимум 6 миллионов человек. Каждый череп и кость тщательно продезинфицированы, аккуратно уложены в виде стен и колонн. Выглядит это место действительно жутко.