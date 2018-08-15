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Самая жестокая тюрьма в истории
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Как выглядит самая жестокая тюрьма в истории 

Рамблер 11 часов назад
Фотограф Ромен Вейон отправился на остров Дьявола, чтобы запечатлеть руины самой жуткой тюрьмы.
1/19  Фотографа Ромена Вейона давно привлекают заброшенные пространства и дома.
Фото:
2/19  Недавно он опубликовал книгу, посвященную погибающим зданиям, под названием Ask The Dust.
Фото:
3/19  Ромен отмечает, что первое и самое сильное впечатление от острова — нестерпимая жара.
Фото:
4/19  Крыша одной из тюремных камер.
Фото:
5/19  Тюрьма также носила неофициальное название «сухая гильотина».
Фото:
6/19  Сюда было сослано немало известных людей.
Фото:
7/19  Одним из самых известных был офицер французской армии Альфред Дрейфус, которого ошибочно осудили в государственной измене.
Фото:
8/19  Он был отправлен в тюрьму в апреле 1895 года, а освободили офицера в июне 1899 года.
Фото:
9/19  Из 80 000 заключенных, около 50 000 погибли из-за невыносимых условий, так и не дождавшись окончания срока.
Фото:
10/19  Им было запрещено разговаривать, курить, читать, иметь при себе какие-либо предметы.
Фото:
11/19  Узников часто пытали, многие не выдерживали и сводили счеты с жизнью.
Фото:
12/19  Могилы заключенных, которые умерли на территории тюрьмы.
Фото:
13/19  Однако многие тела не хоронили, а просто выбрасывали в море.
Фото:
14/19  На остров Дьявола отправляли и женщин, чтобы способствовать созданию семей среди заключенных.
Фото:
15/19  Действие романа Анри Шарьера «Мотылек» разворачивается именно здесь.
Фото:
16/19  Остров Дьявола настолько мал, что его можно обойти за полчаса.
Фото:
17/19  В 1854 году был принят закон, согласно которому отбывшие срок должны были остаться во Французской Гвиане на срок, равный заключению.
Фото:
18/19  Сегодня тюрьма — популярный туристический объект, на территории которого проводятся экскурсии.
Фото:
19/19  «Это путешествие было полезным, потому что показало настоящий диссонанс между красотой места и ужасами, происходившими там», — отметил Ромен.
Фото:
Недалеко от побережья Французской Гвианы расположился небольшой архипелаг Иль-дю-Салю. В него входят три острова: Сен-Жозеф, Иль-Рояль и самый северный, а также самый известный Чертов остров (остров Дьявола).
Этот островок архипелага совсем небольшой — его территория составляет всего 14 гектаров, а обойти его можно за полчаса. Известен этот райский уголок тем, что на нем располагалась самая страшная и жестокая каторжная тюрьма в истории. Она была создана по приказу императора Наполеона III в 1852 году и предназначалась для содержания особо опасных преступников.
Прибывавшие на остров заключенные оказывались в совершенно адских условиях. Им было запрещено разговаривать, курить, сидеть, читать, иметь при себе какие-либо предметы. Также заключенных часто пытали, многие не выдерживали жутких условий и сводили счеты с жизнью. Кто-то пытался бежать, но известно, что удалось это сделать всего троим.
За 100 лет существования тюрьмы туда были отправлены около 80 000 заключенных, около 50 000 погибли из-за невыносимых условий, так и не дождавшись окончания срока. На соседнем острове Сен-Жозеф находился отдельный карцер для самых жестоких преступников. Те, кто попадал туда, оказывались в самом настоящем аду.
Тюрьма действовала ровно 100 лет и была закрыта в 1952 году. Позже власти попытались основать здесь летний лагерь, полицейский участок и завод. Однако все попытки не увенчались успехом. Сейчас тюрьма заброшена, но постройки регулярно реставрируют, а сам остров открыт для посещений и привлекает до 50 000 туристов в год.
Фотограф Ромен Вейон отправился на остров Дьявола, чтобы запечатлеть то, что осталось от самой жуткой тюрьмы.
«Красота этого места и темные воспоминания создают невероятную атмосферу. Постоянно думаешь о призраках, которые остались здесь в ловушке», — поделился он своими ощущениями.
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