Люкс на Титанике: что считалось роскошью в 1912 году

Исторический рейс Титаника стал не только историческим фиаско. Грандиозный лайнер стал показателем всего, что было актуальным и модным в 1912 году. И лучше всего об этом говорит оформление номеров — от первого до третьего классов. Впервые в истории к дизайну интерьеров подошли с таким размахом и ответственностью. В отделке были использованы самые дорогие материалы, но это было сделано не бездумно, а чрезвычайно взвешенно и в рамках стиля.

1-й класс, люкс B60

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Цена за номер в 1912: £870/$4,350

Цена сегодня: $100,000

Номера люкс на Титанике делились на несколько классов и были оформлены в различных дизайнерских ключах, от викторианской классики до современного модерна. В каждом из номеров имелись современные электроприборы, такие как телефоны, обогреватели, система связи с персоналом, настольные и потолочные вентиляторы.

Многие номера первого класса состояли из нескольких комнат, которые делились по предназначению. В них была детская комната, хозяйская спальня и даже комната для прислуги. Это было беспрецедентным случаем для морских лайнеров — до этого, такая роскошь была присуща лишь отелям на суше.

Номера были оборудованы личными ванными комнатами, каждая из которых была оформлена в уникальном стиле различных эпох, от древнего Египта до китайского императорского стиля.

1-й класс, люкс B64

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Цена за номер в 1912: £870/$4,350

Цена сегодня: $100,000

Первый класс Титаника был способен разместить до 735 пассажиров. Перед ними стоял выбор из роскошных трехкомнатных номеров или однокомнатных люксов. Самыми дешевыми из них были одноместные люксы, которые на деле состояли из двух комнат — дополнительное помещение занимала прислуга.

Люксы первого класса располагались в средней части судна, там где качка ощущалась менее всего. Все это было просчитано еще при постройке судна, для того чтобы привилегированные пассажиры не ощущали привычных неудобств при передвижении по морю.

Даже среди номеров первого класса на Титанике существовали различные ценовые категории. Самыми дешевыми из них были номера B59 — оформленные в нео-классическом стиле, таком как чиппендейл и «французский ампир».

1-й класс, люкс B57

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Цена за место в 1912: £30/$150

Цена сегодня: $3,500

Дорогие и эксклюзивные номера на Титанике были столь роскошны, что даже богатые пассажиры не могли позволить себе номер целиком. Поэтому на Титанике продавались также и спальные места, которые стоили гораздо дешевле, чем целый номер, но давали право пользования всеми удобствами, присущими первому классу.

Список пассажиров, который включал миллионеров Джона Джейкоба Астора и Бенджамина Гуггенхайма, ясно дает понять, что не все могли позволить себе платить баснословные суммы за трансатлантический рейс. Для менее состоятельных пассажиров существовали номера серии B38, которые стоили немного дешевле.

2-й класс, двухместная каюта

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Цена за место в 1912: £12/$60

Цена сегодня: $1,375

Большинство кают второго класса имели двухярусные койки, но существовали и одноместные номера, которые продавались по особой цене. Но в основном, билеты во второй класс на Титаник продавались по местам. Стоимость билета включала в себя постельное белье, обслуживание стюардами и гигиенические принадлежности.

3-й класс, четырехместная каюта

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Цена за место в 1912: £3–£8/$15–$40

Цена сегодня: $350–$900

На Титанике было оборудовано 84 каюты третьего класса. Большинство из них имели внутри по две двухярусные койки, раковины со свежей водой и минимальный набор гигиенических принадлежностей. Каюты имели отопление и электрическое освещение, по одному туалету на несколько кают, а также обеденный зал.