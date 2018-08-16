Самые грязные города мира

Практически каждый мегаполис мира может считаться грязным, не очень пригодным к хорошей жизни местом. Но есть города с таким уровнем загрязнения, что ученые выносят их в отдельный список. Вот 10 самых мрачных, с точки зрения экологии мест планеты, где не рекомендовано жить никому.

Аддис-Абеба

Эфиопия

В связи с урбанизацией и ростом численности населения, город Аддис-Абеба столкнулся с дефицитом пресной воды и жесткой антисанитарией. Грунтовые воды загрязнены промышленными и муниципальными отходами. В истоках рек, которые годами служили источником питьевой воды, обнаружен высокий уровень хрома.

Мумбаи

Индия

Мумбаи является восьмым городом в мире по численности населения: здесь проживает целых 12,7 млн ​​человек — и это только по официальным данным. Дороги обслуживают более 70 0000 частных транспортных средств в день, что вызывает не только дикие пробки, но и сильное загрязнение воздуха. Уровень шума вообще не поддается описанию. Также, впрочем, как и процентное содержание в воздухе оксида азота, которое приводит даже к кислотным дождям.

Нью-Дели

Индия

Большинство преждевременных смертей в Нью-Дели связано с сильнейшим загрязнением воздуха. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения , сделанному еще в 2014 году, Нью-Дели держит первое место среди всех 1600 городов мира: уровень загрязнения воздуха здесь в 10 раз превышает допустимый максимум.

Мехико

Мексика

Эксперты уверяют, что дышать в Мехико сравнимо с выкуриванием двух пачек сигарет в день. Сейчас состояние города немного улучшилось, но еще в 90-е годы ООН заявляло, что воздух здесь может убивать пролетающих мимо птиц.

Порт-о-Пренс

Гаити

Из-за ненадежных электросетей, жители Порт-о-Пренс предпочитают использовать дизельные генераторы в качестве достойной альтернативы. Кроме того, они активно используют уголь и вообще все, что горит, для приготовления пищи. Эти факторы, плюс привычка сжигать мусор и достаточная загруженность дорог делают Порт-о-Пренс не самым приятным для жизни городом.

Норильск

Россия

Норильск — крупнейший в мире центр по переработке тяжелого металла. 4 млн тонн кадмия, меди, свинца, никеля, мышьяка, селена и цинка попадают в воздух каждый год. Город настолько загрязнен, что жители страдают от десятков болезней: здесь самая высокая вероятность развития рака, болезни легких, крови, кожных заболеваний и даже депрессии. Растительности просто не существует, ягоды и грибы ядовиты, так как в воздухе содержится большое количество диоксида серы.

Дакка

Бангладеш

В Дакке находятся до 95% официально зарегистрированных в стране кожевенных завода. Эти предприятия устарели и сваливают в реки до 22 000 кубических литров токсичных отходов каждый день. Один из этих токсинов — шестивалентный хром, который приводит к развитию рака.

Карачи

Пакистан

Население пакистанского Карачи — 22 миллиона человек. Даже без промышленных заводов, такое количества народа просто топит окружающую природу в собственных отходах. Отработанные изделия из текстиля, пластика и кожи плавают в сливных водах химических заводов. 8000 тонн твердых отходов сбрасывается в Аравийском море ежедневно.

Майлуу-Су

Кыргызстан

Майлуу-Суу — шахтерский городок на юге Кыргызстана, известен как одно из самых загрязненных мест во всем мире: именно сюда свозились радиоактивные отходы со всего Советского Союза.

Линьфэнь

Китай

Добыча угля на всей территории китайской провинции Линьфэнь делает ее одним из самых ужасных мест на планете. Если в 1980-е годы по степени тяжести вреда, причиненного здоровью, воздух в Мехико можно было приравнять к выкуриванию в день двух пачек сигарет, то в Линьфэнь жители до сих пор потребляют количество канцерогенов, сравнимых с тремя пачками. Подавляющее большинство страдает от рака и хронических проблем с легкими.