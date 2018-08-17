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Секреты, которые могут спасти жизнь грибнику
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11 вещей, которые могут спасти жизнь грибнику 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Даже при походе в знакомый лес, предупредите своих близких, куда вы отправляетесь, сколько времени займет прогулка, какой маршрут.
— Идти нужно именно туда, куда вы сказали родным, а не в другое место, про которое вы вспомнили по дороге, — отмечает командир поисково-спасательной группы «РЫСЬ» Андрей Ермолаев.
Перед тем, как войти в лес, сориентируйтесь по сторонам света. Обратите внимание и запомните, есть ли какие-то линейные ориентиры (ЛЭП, железнодорожные пути, реки) и определите аварийный азимут (направление выхода из леса). То есть, если вы идете на север, выходить нужно на юг.
Внимательно изучите карту, чтобы знать, где проходят какие дороги, где есть населенные пункты и так далее.
Правильно соберите рюкзак. Положите в него: компас, дождевик, аптечку, спички в герметичной упаковке, нож, свисток (подавать звуковые сигнала), воду, спрей от насекомых, фонарик, карандаш и бумагу (на случай, если придется накладывать жгут и записывать время).
Правильно одевайтесь! Если вы идете в лес в камуфляже, обязательно наденьте сверху автомобильный жилет со светоотражающими полосками — так будет проще вас найти. Одежда для леса должна быть с длинным рукавом, на голове — косынка или кепка. Обувь — непромокаемая.
Зарядите телефон и «повер банк», приготовьте для них герметичные целлофановые пакетики. Хорошо взять с собой запасной кнопочный телефон, который держит зарядку несколько дней.
Запишите телефон лесничего (если удастся его узнать), поисковиков. Помните, что номер спасателей 112 ловит даже без сотовой связи.
В случае, если заблудились, не паникуйте, не углубляйтесь в чащу. Постарайтесь развести костер и устроиться на ночлег.
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