Вади Рам: пустыня, которая стала Марсом

Пустыня Вади Рам не похожа на другие — может быть, именно поэтому фильм «Марсианин» так органично смотрится в ее ландшафтах. Вместо бесконечного полотна песчаных барханов, которые не заканчиваются даже за горизонтом, она покрыта величественными горами. За несколько тысячелетий, ветер и солнце сформировали удивительный ландшафт, с арками, каньонами и глубокими колодцами.

Высота немногих местных скал достигает внушительных 1700 метров, покорять их отваживаются только опытные альпинисты. Трасс для новичков пустыня, как сами понимаете, не предусмотрела.

Скальные массивы пронизывают каньоны, стены которых украшены наскальными рисунками. Около 4 000 лет назад, здесь обитали первобытные люди.

Второе имя Вади Рам — Лунная долина. Местные пейзажи своей сухой, безлюдной красотой и в самом деле напоминают Луну.

Don't Panic

На территории пустыни любили прятаться повстанцы. Прятаться в разломах этой местности проще всего, а правительственные отряды, без хорошо подготовленного гида, имели все шансы бродить по раскаленным пескам вечно.

Вади Рам появилась еще в 6 веке до н.э., в результате разлома земной коры. Обилие оазисов сделало пустыню излюбленной дорогой караванщиков, переправлявших товары из Сирии в Палестину.

Здесь водится арабский песчаный кот — создание нелегально милой внешности. Охота и добыча этих животных запрещена законом, но многие туристы приезжают в пустыню как раз с этой целью.

Туристы могут отправиться в заповедник двумя путями: взяв напрокат машину с гидом, или выбрав путешествие на верблюде. Второе, конечно, будет гораздо интереснее — хотя бы потому, что продолжается целых два дня.

Здесь сухо — как и должно быть в сердце настоящей пустыни. Днем температура воздуха Вади Рам прогревается до 32 градусов Цельсия, ночью резко опускается до четырех.

Don't Panic

Меккой для туристов Вади Рам стала уже давно: именно здесь снимался знаменитый «Лоуренс Аравийский».

Лунная Долина настолько популярна, что по ее территории разбросано несколько туристических лагерей — для тех, кто решил посвятить изучению пустыни неделю или больше.

Каждый год в глубине Вади Рам проходит фестиваль современной музыки, Distant Heat. Организаторы позиционируют его как европейский Burning Man, но размаха, конечно же, еще не хватает.