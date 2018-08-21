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Найден гигантский древний монумент
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Найден гигантский древний монумент 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Международная группа археологов обнаружила в Восточной Африке мегалитическое сооружение, возраст которого достигает пять тысяч лет. В месте раскопок было также найдено массовое захоронение, где были погребены останки 580 человек. Об этом сообщает издание Science Alert.
По словам ученых, монумент представляют собой самое древнее и большое сооружение из всех известных африканских мегалитов. Он расположен рядом с озером Туркана (Кения) и был построен ранними скотоводами. Тела были погребены внутри окруженной валунами платформы, в полости, площадь которой достигает 119,5 квадратных метра. Исследователи также нашли древние украшения и другие артефакты, однако не было выявлено признаков того, что люди при жизни относились к разным социальным группам.
Часть сооружения образована мегалитическими колоннами, которые, как считают исследователи, при строительстве были перемещены из другого места, удаленного от захоронения примерно на километр. Кроме того, рядом с платформой были обнаружены круги и пирамидки, сложенные из камней.
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