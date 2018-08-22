Какие пляжи опаснее: песочные или галечные

По мнению западных ученых, пляжный песок представляет собой все же большую опасность, нежели галька, так как в нем скапливается значительное количество болезнетворных бактерий.

Американские ученые обнаружили скрытую угрозу

К выводу об опасности песка на пляжах пришли ученые американского Университета Северной Каролины, анализировавшие в лабораторных условиях образцы сыпучей консистенции, взятой с берегов нескольких озер США. В частности, в этом песке была обнаружена кишечная палочка — бактерия, способная «переселиться» в организм человека, который всего лишь раз прилег на пляжный берег. Научный сотрудник университета Крис Хини подтверждает, что очень многие отдыхающие подхватывали те или иные кишечные расстройства после того, как развлечения ради закапывались в пляжный песок, а потом не вымылись как следует. Проблема «скрытой песочной угрозы» на пляжах, считают американские специалисты, осложняется еще и тем, что в местах общего пользования на побережье санитарные врачи исследуют на наличие болезнетворных бактерий чаще всего лишь воду, игнорируя прибрежный песок. Между тем концентрация заразы в нем может быть гораздо больше, чем в водоеме.

Особенно внимательно нужно следить на песчаных пляжах за детьми, рекомендует Крис Хини. Ребятня, лепя куличи и замки, может ненароком попробовать песок на вкус, и тогда болезнетворные бактерии проникнут в организм еще быстрее.

Как считают российские врачи?

Сравнивая песчаные и галечные пляжи по степени безопасности, один из ведущих отечественных курортологов, кандидат наук и доцент Сочинского госуниверситета туризма и курортного дела В. М. Платонов делает выбор в пользу галечных. Но только из-за опасности, которую несут контакты с отходами человеческой жизнедеятельности на отечественных песчаных пляжах: речь идет прежде всего о перегнивших, зловонных и кишащих бактериями пищевых отходах, закопанных в песок отдыхающими. Сюда следует добавить еще и разнообразные ТБО — банки, битое стекло и прочие травмоопасные предметы.

Но главный "недостаток" песчаного пляжа, полагает В. М. Платонов, в том, что он не является природным массажистом, как галька, по которой можно ходить, занимаясь Су-Джок терапией — стимуляцией определенных точек на ногах, что, по мнению медиков, позволяет избавляться от ряда хронических заболеваний.

Галька и песок: пользы больше, чем вреда

На самом деле и песчаные, и галечные пляжи очень полезны для здоровья (разумеется, если данные территории предварительно тщательно исследованы специалистами на предмет безопасности). Профессионально занимающийся псаммотерапией (лечением песком) на протяжении многих лет В. М. Платонов говорит о благотворном влиянии «песчаных ванн» для тех, кто имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, обменом веществ, для страдающих заболеваниями нервной системы и многими другими недугами. В свою очередь, массаж стоп галькой, по заверению Платонова, может способствовать излечению бронхиальной астмы и даже эпилепсии.

Талассотерапевт (талассотерапия — лечение морем) Андрей Ахундов подтверждает, что хождение босиком по гальке весьма полезно, он также рекомендует (с разрешения врача) попробовать на пляжах стоунтерапию (лечение горячими камнями). Ахундов еще советует зарываться в пляжный (чистый) песок по пояс, чтобы бороться с остеохондрозом, простатитом и женскими болезнями.

Кандидат наук врач-курортолог и физиотерапевт А. В. Петрова добавляет, что в чистый пляжный песок полезно на несколько минут по пояс закапывать и детей, проделывая это в игровой форме. Песок при этом не должен быть слишком горячим. Эта процедура благотворно скажется на работе сердечно-сосудистой системы и почек.