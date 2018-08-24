В Америке открылся тот самый Kwik-E-Mart

В Соединенных Штатах в небольшом городке Миртл-Бич, что находится в Южной Каролине, открылся новый продуктовый магазин "На скорую руку". Он стал настоящим прототипом того самого супермаркета из мультсериала "Симпсоны". По сюжету шоу им владел персонаж по имени Апу.

Интерьер магазина воссоздавали по рисункам художников. Купить там можно пончики и хот-доги, которые пользовались огромным спросом у персонажей мультсериала.

Также там можно приобрести памятные сувениры с изображениями героев шоу.

Мульсериал "Симпсоны" стартовал в 1989 году. За это время вышло 29 сезонов шоу, а также несколько полнометражных фильмов.