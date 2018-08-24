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Самые крутые заброшенные объекты бывшего СССР
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Самые крутые заброшенные объекты бывшего СССР 

Рамблер 4 часа назад
Любители острых ощущений любят побродить по заброшенным зданиям. Особенно впечатляют такие прогулки ночью, когда кажется, что вокруг кишат привидения и странные существа. Эти заброшки бывшего СССР наверняка пользуются популярностью среди тех, кому нравится щекотать себе нервы.
1. Заброшенная база подводных лодок в Бечевинке, Камчатский край. Городок основали в 1964 году как базу для моряков-подводников. В девяностых годах базу расформировали, вывезли имущество, отключили коммуникации. Сейчас местность пугающе заброшена.
2. Ховринская больница в Москве. Здание начали возводить в 1980 году на месте бывшего кладбища, но через пять лет проект заглох. Подвалы больницы затопило, а само здание обрело дурную славу: здесь было совершено несколько убийств, были случаи нападения на людей. Тем не менее экстремалы постоянно залезают на территорию больницы ради острых ощущений.
3. Пятизвёздочный отель «Северная корона» в Санкт-Петербурге. Проект затеяла строительная компания из Югославии в 1988 году. В конце 1995 года строительство прекратилось. Здание планировалось снести, но пока оно всё ещё красуется на набережной реки Карповки, а любители экстрима не упускают возможности забраться в пустующий отель.
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