Самые крутые заброшенные объекты бывшего СССР

Любители острых ощущений любят побродить по заброшенным зданиям. Особенно впечатляют такие прогулки ночью, когда кажется, что вокруг кишат привидения и странные существа. Эти заброшки бывшего СССР наверняка пользуются популярностью среди тех, кому нравится щекотать себе нервы.

1. Заброшенная база подводных лодок в Бечевинке, Камчатский край. Городок основали в 1964 году как базу для моряков-подводников. В девяностых годах базу расформировали, вывезли имущество, отключили коммуникации. Сейчас местность пугающе заброшена.

2. Ховринская больница в Москве. Здание начали возводить в 1980 году на месте бывшего кладбища, но через пять лет проект заглох. Подвалы больницы затопило, а само здание обрело дурную славу: здесь было совершено несколько убийств, были случаи нападения на людей. Тем не менее экстремалы постоянно залезают на территорию больницы ради острых ощущений.

3. Пятизвёздочный отель «Северная корона» в Санкт-Петербурге. Проект затеяла строительная компания из Югославии в 1988 году. В конце 1995 года строительство прекратилось. Здание планировалось снести, но пока оно всё ещё красуется на набережной реки Карповки, а любители экстрима не упускают возможности забраться в пустующий отель.