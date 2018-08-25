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В Сети обсуждают вакансию мечты
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В Сети обсуждают вакансию мечты 

Рамблер 13 часов назад
Фото: depositphotos.com
В Сети появилось объявление об открывшейся вакансии, которое быстро разлетелось по всему интернету. Предложение о работе сочли очень заманчивым множество пользователей.
Старейший маяк в питерском Кронштадте нуждается в новых смотрителях. Это может быть даже целая семья. На работу маяк Толбухин готов принять начальника и двух техников. Требования по возрасту довольно гибкие — от 25 до 50 лет. Правда, отмечается, что на острове (там придется и жить, и работать) нет медпункта, поэтому часто страдающих от самых разных недугов не рассматривают.
Работодатель в свою очередь обещает обеспечить соискателей жилой площадью в двухэтажном кирпичном доме на две квартиры, который находится на острове в 6 км от острова Котлин; официальное устройство по трудовой; зарплату в 18-20 тысяч рублей и "полное обеспечение продуктами два-три раза в год".
Но и вы в свое время должны обладать некоторыми профессиональными навыками, например, такими как "знание принципов работы дизель-генераторных станций (ДЭС), умение проводить регламентные работы по обслуживанию ДЭС, их пуск-остановку, замену фильтров, масел, аварийный ремонт (от работы ДЭС зависит жизнеобеспечение маячнослужащих); знание электрики для обслуживания маячных осветительных установок".
Так же работодатель намекает на то, что служащим, возможно, посчастливится увидеть первых лиц государства, ведь маяку в следующем году исполнится 300 лет и в связи с этим запланированы праздничные мероприятия.
Вы бы отправились на остров за такой работой?
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