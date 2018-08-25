На Крите нашли целую гробницу, которой более 3000 лет

Житель деревни Кентри, которая расположена на востоке острова Крита, обнаружил древнее захоронение в своей оливковой роще.

Прибывшие на место находки археологи начали работы. В результате была обнаружена гробница с вертикальным входом, хорошо сохранившаяся в мягком известняке.

Гробница разделена на три камеры. В северной и южной найдены саркофаги со скелетами взрослых людей. В северной камере находятся также шесть амфор, в южной — четырнадцать, кроме того, чаша и кратер. Сосуды в отличном состоянии, несмотря на то, что первичная датировка гробницы относит ее к 1400-1200 годам до нашей эры, то есть к позднему минойскому периоду.