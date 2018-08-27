Чем пахнет космос

Отправиться в космос — по-прежнему мечта многих. Однако реальное космическое путешествие далеко от воображаемого, и дело не только в том, что космонавтам нужно долго готовиться и физически, и психологически. Сама космическая станция — место отнюдь не самое чистое, ведь космонавты проводят там месяцы, а тщательную уборку на станции провести сложно. На станции накапливается мусор и отходы, и, по заявлениям учёных, одновременно с космонавтами в помещениях обитают более 4 000 видов микробов. Кроме того, из-за отсутствия гравитации у космонавтов появляется множество физиологических проблем. Так, в первые дни у новобранцев наблюдется одутловатость лица. Это происходит потому, что кровоток на орбите нарушается: если на Земле кровь естественным образом циркулирует по организму, то в космосе она приливает к голове. К счастью, спустя несколько дней обитатели адаптируются к ситуации, а их лица приобретают привычный вид.

Ещё одна проблема — дефицит воды в космосе. Поднимать запасы воды на орбиту — задача невыполнимая, поэтому на станции есть установки, перерабатывающие отходы жизнедеятельности в питьевую воду. Не менее сложно бороться на орбите и с запахами, которые образуются в процессе жизнедеятельности. Для этого были придуманы очищающие воздух установки.