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Самые странные железные дороги
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Самые странные железные дороги 

Рамблер 7 часов назад
Железными дорогами люд пользуются для путешествий и деловых поездок, чтобы добраться на работу или переехать в другую страну. Большинство предпочитает поезда потому, что считает их более безопасными, чем морские суда и самолёты. Однако некоторые железные дороги выглядят настолько экстравагантно, что в пору усомниться в их безопасности.
1. Горная железная дорога Нилгири (Индия). Это одна из старейших горных железных дорог в Индии, и она действительно опасна, ведь проходят пути на большой высоте, а сами составы изношены. Путь в 46 километров предполагает поездку по 208 кривым, 16 тоннелям и 250 мостам. При этом пассажиры не всегда помещаются в вагоны и висят на них, просто зацепившись за поручни.
2. Бамбуковый поезд (Камбоджи). Эта железная дорога полюбилась туристам, которые охотно используют её для развлекательной поездки по экзотической стране. Трёхметровая платформа из дерева стоит на двух осях и двигается за счёт бензинового двигателя. Любителям экстрима стоит знать, что тормозов у платформы нет. А если навстречу двигается другая платформа, то одну просто разбирают, давая проход, а потом собирают и продолжают движение.
3. Поезд в облака в Андах (Аргентина). 29 мостов, 12 виадуков, 1 тоннель и 2 гигантские петли и всё это на высоте 4 000 метров над уровнем моря. Во время поездки под мостами и на склонах гор часто видны облака, которые и дали поезду название.
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