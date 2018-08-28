Фото, с которыми вас не выпустят из Северной Кореи

Лондонский фотограф Майкл Хуневич съездил в Северную Корею и, конечно же, сделал много фотографий. Правда, согласно местным законам, большинство из них считаются запрещенными. Именно поэтому эти снимки крайне интересны, ведь мы можем узнать чуточку больше об одной из самых загадочных стран в мире.

Фотографа предупредили, что его арестуют, если найдут при нем подобные снимки. Даже назначенный гид говорил ему, что не стоит так много фотографировать.

Тем не менее Майкл Хуневич сумел с большим трудом вывезти редчайшие кадры из Северной Кореи.

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В Пхеньяне повсюду военные, олицетворяющие власть.

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Разница между Северной Кореей (слева) и Китаем ошеломляет.

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Первая фотография, которую Майкл Хуневич сделал в Северной Корее. Фотографировать из этого поезда запрещено.

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Корейцы могут путешествовать только в пределах страны, получив специальное разрешение.

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Прибытие в Пхеньян. Фотографу даже показалось, что эти одетые с изысканностью путешественники оказались там неслучайно: в тот день по расписанию больше не было поездов, только тот, на котором он приехал.

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Группе прибывших в столицу были назначены несколько гидов, которые следили буквально за каждым шагом путешественников — даже говорили, во сколько ложиться спать и вставать утром.

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Вид из гостиницы Янгакто, второго по высоте небоскреба Пхеньяна.

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В лифте отеля нет кнопки с 5-м этажом. До него можно добраться только по лестнице.

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Любое общение туристов с местными всячески пресекается. Майкл Хуневич рассказал, что официантки в ресторане были немного напуганы при виде их группы.

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Площадь имени Ким Ир Сена — самая крупная городская площадь в центре Пхеньяна, была открыта в 1954 году. Вот эту площадь как раз можно фотографировать. Даже нужно.

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Право жить в столице считается привилегией. Жители Пхеньяна носят специальные значки, которые невозможно купить, можно лишь получить.

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Делать фотографии памятников можно только в полный рост.

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Магазин для местных жителей. Его тоже фотографировать запрещено. Гид, приставленный к группе туристов, где был фотограф, тут же увел Майкла Хуневича, как только заметил его в магазине.

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В городе практически нет машин. Гиды забрали паспорта у фотографа и всей группы — как они объяснили, на тот случай, если вдруг туристы попадут в ДТП.

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Город какой-то неестественно чистый, но потом фотограф увидел это.