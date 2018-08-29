Чем хвастаются разные страны

Сегодня в мире 251 страна. И каждое государство чем-то знаменито, будь это огромная Россия или микроскопическое Монако. И вот какие секреты можно узнать в разных странах.

1. Афганистан. Эта страна печально известна гигантскими объёмами производимого опиума, Афганистан— мировой лидер по этому показателю.

2. Албания. Здесь обустроено множество бункеров, на каждом квадратном километре насчитывается 5-6 бункеров.

3. Алжир. Это самая большая в мире страна, на территории которой нулевой процент земель, покрытых водой.

4. Андорра. Страна лидирует по продолжительности жизни: средняя продолжительность жизни людей 81,8 года.

5. Ангола. Здесь самый высокий процент младенческой смертности: 96 случаев на каждую 1 000 родов.

6. Антигуа и Барбуда. В островном государстве, находящемся в Карибском море, самый низкий уровень самоубийств, а в 2015 году там вообще не было зафиксировано самоубийств.

7. Аргентина. Жители страны потребляют больше всего мяса в мире.

8. Армения. Страна гордится самой длинной канатной дорогой: её длина 5,6 км.

9. Австралия. Тут каждый год регистрируется больше всего нападений акул, которые заканчиваются смертью. С 1900 года в Австралии акулы убили 259 человек.

10. Азербайджан. По проценту территорий, покрытых грязевыми вулканами, Азербайджан — мировой лидер.

Об интересных особенностях других стран рассказывает видеосюжет.