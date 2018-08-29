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Страны, где можно жить на московскую зарплату
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Страны, где можно прекрасно жить на московскую зарплату 

Trendymen 29 минут назад
Фото: Trendymen
Все больше квалифицированных специалистов предпочитает перебираться в теплые страны, где с легкостью можно жить даже на среднюю московскую зарплату. Редакторы уважаемого International Living составили недавно обновленный список пяти лучших мест для жизни — каждая из этих стран предлагает уникальные возможности за относительно невысокую цену.

Камбоджа

Месяц проживания: 77 658 рублей
Третий год подряд доступная и экзотическая Камбоджа занимает первое место в категории «прожиточный миниумум» по версии авторитетного агентства International Living's Global Global Retirement Index. Пномпень устроит даже самого придирчивого экспата: стоимость жизни здесь мала, зато сам уровень ее довольно высок. Квартиру с одной спальней в центре города можно найти примерно за 15-16 тысяч рублей.

Панама

Месяц проживания: 70-116 000 рублей
Панама все больше привлекает процветающее международное сообщество квалифицированных номадов. Пляжи, доброжелательные местные, огромное количество экспатов — тут есть все, чего душа пожелает. Месяц жизни на двоих будет стоить около 116 000 рублей, в одиночку же можно уложиться в гораздо меньшие деньги.

Эквадор

Месяц проживания: 87 000 рублей
Шикарная погода круглый год и большое разнообразие — вот, чем привлекает путешественников Эквадор. Ищите нетронутую пляжную деревеньку или предпочитаете шум большого города? Тут есть все. Остановиться стоит в Куэнка, третьем по величине городе в стране. Он внесен в список всемирного наследия ЮНЭСКО, а значит скучать тут точно не придется.

Португалия

Месяц проживания: 70-82 000 рублей
Богатая культура и медленный темп жизни привлекают в Португалию путешественников со всего мира. К северу от Лиссабона расположена сдержанная, но очень интересная деревенька Тапада-де-Мафра — экспаты облюбовали ее давным давно. Двухэтажный дом здесь обойдется тысяч в 50-70. Само собой, однокомнатная квартира будет стоить в разы дешевле.

Коста-Рика

Месяц проживания: 70-85 000 рублей
Коста-Рика долгое время выпадала из поля зрения русскоязычных экспатов. Далеко, да и тот же Таиланд гораздо привычнее. Однако, ищущим не только спокойствия, но и интересных путешествий, стоит отправиться именно в эту страну. Вулканы, водопады, реки, леса — и все это рядом с городами, радующими развитой инфраструктурой.
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