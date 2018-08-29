Правда и мифы о Зоне отчуждения

На волне популярности тредов в Твиттере белорусский топовый блогер Максим Мирович в августе поделился опытом четырех вылазок в Чернобыльскую зону отчуждения.

Помимо фактов, он представил немало фотографий. Эти и многие другие снимки, а также более подробные рассказы о конкретных местах можно найти в его «Живом журнале»). Anews предлагает взглянуть.

Когда дует ветер от саркофага

Для начала уточнение. Все знают про «Десятку» и «Тридцатку» — 10-ти и 30-километровые охранные периметры вокруг Чернобыльской АЭС. Однако на самом деле «Тридцатка» намного шире, напоминает Максим, — в некоторых местах больше, чем вдвое. На запад, например, она тянется почти на 90 км.

«Название «30-километровая зона» — очень условное. В отличие от Десятки, Тридцатка практически чистая. В целом, почти норма по экспозиционному фону. Но жить там нельзя — вся земля в радионуклидах».

Конкретно: в городе Чернобыль в 12 км от ЧАЭС радиационный фон не превышает киевский или московский — 10-15 микрорентген в час.

В Припяти в 3 км от станции средний фон составляет 50-80 мкР/ч. «Это абсолютно безопасно для кратковременного пребывания», — поясняет сталкер.

Но чем ближе к АЭС, тем больше «фонит». Возле недостроенных 5-го и 6-го энергоблоков дозиметр показывает в воздухе под 90 мкР/ч, однако «на траве уровень ощутимо выше».

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На смотровой площадке ЧАЭС уже около 300-400 мкР/час, причем ветер дует в сторону станции. «Если воздушные потоки идут со стороны саркофага, фон здесь бывает до 600-800 мкР/час», — пишет автор треда.

Сравните: во время авиаперелета на крейсерской высоте радиоактивный фон составляет в среднем 100-150 мкР/ч — это в 10 раз выше привычной нормы. А иногда дозиметры пугают еще большими значениями — до 350 мкР/ч, то есть практически как возле чернобыльского саркофага. Значит ли это, что летать опасно? Вовсе нет, если вы, конечно, не «живете в небе».

«Никому неизвестный мертвый город»

«В западной части Зоны находится почти никому неизвестный мертвый город Полесское. Сталкеры сюда добираются редко — город слишком далек от привычных маршрутов. Через Полесское пролегает автомобильная трасса, но выходить из машины пассажирам строго запрещено».

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Как Максим поясняет уже в блоге, широко известная история срочной эвакуации Чернобыля и Припяти породила миф, будто всех жителей Зоны вывезли в первые же дни после взрыва 4-го энергоблока.

«На самом деле есть на территории Зоны деревни и целые города, которые не были отселены ни в первые дни, ни даже в первые годы после аварии. Город Полесское был отселен только в начале 90-х годов — спустя 7 лет после аварии и спустя 2 года после конца СССР. До этой поры люди продолжали жить в загрязненной зоне».

Припять: не верьте популярным фото

Многие до сих пор путают Чернобыль и Припять, замечает блогер. Так что стоит учесть, что большинство «чернобыльских фотографий» на самом деле сделаны именно в Припяти.

«Современные фотографы больше ищут «эмоциональные» кадры, для чего разбрасывают повсюду кукол и противогазы — это все постановочные фото, на улице куклы не валялись, а детские противогазы 26 апреля 1986 года никто даже не распаковывал — это все сделали журналисты».

«Некоторые делают даже вот такие постановки, которые выдают за «фото брошенного нетронутого города» — вроде как детям 26 апреля 1986 года было больше нечего делать, как укладывать кукол в свои кровати».

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«„Точку невозврата“ Припять прошла примерно в 2000-м году. В это время было проведено исследование города, которое показало, что в этих домах нельзя будет жить никогда — из-за несоблюдения режима эксплуатации в конструкциях начались необратимые изменения».

«Средний возраст жителей города Припять составлял 26 лет — это был город молодежи и для молодежи. И это ощущается там до сих пор».

«Абсолютно все общественные здания (включая школы и милицию) имеют стеклянные двери и огромные панорамные окна. Среди окружающих деревень Припять выглядела как город из будущего».

«Даже сейчас Припять — это не полностью мертвый город. До 1998 года в Припяти для работников Зоны работал бассейн «Лазурный», а сейчас работает припятская спецпрачечная, где стирают загрязненную одежду. Выглядит прачечная точно так же, как в игре «S. T. A. L. K. E. R. Зов Припяти»».

«Осенью 1986 года по домам Припяти ходили дезинфекторы. Они вскрывали двери и выбрасывали из окон полные холодильники — чтобы не допустить эпидемии. Несколько позже в окна полетела и мебель — ее выбрасывали прямо в кузова автомобилей и увозили в могильники».

«Наиболее ценные вещи (пианино, бытовую технику) увозили в магазин «Радуга» в центре города — он практически все 90-е годы стоял с сигнализацией. Сейчас магазин открыт, а вещи никому не нужны — их уничтожило время».

«Тут еще надо сказать, что ВСЯ Чернобыльская зона начисто растащена мародерами. Все разбито, разломано и растащено, в 90-е годы отковыривали даже кафель. Россказни о том, что где-то в Припяти есть квартиры, где все осталось «как в 1986-м» — абсолютные сказки».

«Страшное место — не ходите туда»

«Самым страшным местом в Припяти был и остается подвал МСЧ-126 — больницы, куда в первые часы после аварии свозили пожарных и работников станции. В подвал больницы сносили одежду и снаряжение пожарных, которая впитала в себя цезий, стронций, плутоний и америций из ядерного пожара».

«Местами на полу там «светит» фоном в 1-2 рентгена в час, что в 100-200 тысяч раз выше нормы. Не ходите туда, не надо».

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Сам автор, да и другие знающие люди отмечают, что сейчас основной вход в подвал засыпан, но все равно остаются возможности туда залезть другим рискованным путем.

«Несмотря на то, что Припять сейчас относительно чистая, в городе все же есть несколько сильно загрязненных мест. Во-первых, это площадка в парке аттракционов и те самые машинки автодрома — рядом с ними садились вертолеты, что летали тушить пожар над 4-м блоком».

«Во-вторых — это вот эта лестница, что ведет от кафе «Припять» к набережной. Во время дезактивации города по лестнице стекала вода, и между ступенек скопилось множество всякой радиоактивной дряни».

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«И в третьих — это вот такая штука, прозванная «ковшом смерти», с помощью которой разбирали ядерные обломки. Еще большой фон на территории припятского завода «Юпитер» — там как раз прошел Западный след, и завод никто толком не дезактивировал».

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«Как рассказывают припятчяне, последним фильмом в «Прометее» было белорусское кино «Полет в страну чудовищ», в котором люди надевали противогазы и убегали от неведомого оружия массового поражения».

(Неказистое здание кинотеатра «Прометей» — одна из основных «достопримечательностей» в центре Припяти, которые обычно показывают туристам).

Чернобыль: советские сельпо и хостел с вайфаем

В отличие от Полесского или от Припяти, город Чернобыль, давший название атомной станции, и живет, и трудится.

«Сейчас в Чернобыле нет гражданского населения, но зато есть множество работников Зоны отчуждения — они живут в городе вахтовым методом в общежитиях. Общежития размещаются в бывших жилых домах. Там есть вода, свет и отопление. Мебель внутри вся местная, из доаварийных времен, часто привезенная из Припяти. Вот так выглядит здание, в котором раньше было общежитие сотрудников, что строили новый саркофаг».

«Быт рабочих Чернобыля — довольно скромный. В каждой из комнат небольшой трехкомнатной квартиры живут по два человека».

«А вот так выглядит самая настоящая чернобыльская кухня. Все вещи — доаварийные, советские, за исключением обязательного фильтра для воды и полиэтиленовой скатерти, на которой не задерживается пыль».

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«Внешне Чернобыль напоминает обычный провинциальный украинский городок — там абсолютно мирные и тихие дворики, оставшиеся еще из «довоенной» жизни. Исключение — в Чернобыле очень чисто и постоянно что-то метут (повышенные требования радиационной безопасности)».

«В Чернобыле работает несколько вполне обычных магазинов, которые немного напоминают советские сельпо».

«А еще в 2017 году в Чернобыле открылся вполне приличный хостел с вайфаем (не шутка). Правда, остановиться там могут только те, у кого есть разрешение на посещение Зоны отчуждения».

«В городе есть несколько кафе, как действующих, так и заброшенных. В одном из действующих на втором этаже — спальные номера.

Зона: рыбы-«мутанты» и радиоактивные грибы

Кстати, о «ядерном» общепите.

«Прямо на Чернобыльской АЭС есть очень годная столовая. Обедают там в основном работники станции, ну и редкие туристы тоже».

«Чтобы попасть в столовую, нужно пройти через специальную рамку, которая не пустит вас внутрь в том случае, если на одежде есть радиоактивные частички. А кормят в столовой очень сытно и вкусно)».

«В пруду-охладителе на ЧАЭС водятся гигантские сомы — это не шутка. Сомы достигают длины в несколько метров — из-за того, что их никто не ловит, а наоборот — периодически подкармливает с моста батоном. Сомы видят и знают туристов и подплывают просить еду)».

Другие знатоки местности, впрочем, утверждают, что сомы игнорируют батоны, а вместо них хлеб едят огромные, до полуметра, красноперки и лещи.

В интернете очень любят рассказывать, будто это рыбы-мутанты. На самом деле обыкновенный сом — это крупнейшая чисто пресноводная рыба Европы. Средняя длина — 1,3-1,6 метра, но некоторые особи в определенных условиях вырастают почти до 3 метров. Полуметровая длина красноперок — тоже в пределах нормы.

«Вообще в Чернобыльской зоне очень много животных — там отлично живется завезенным туда лошадям Пржевальского, кабанам, волкам, лисицам, зайцам и так далее. За короткий срок жизни животного радиация не успевает причинить ему никакого существенного вреда».

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«Рыжий лес, который есть в игре «S. T. A. L. K. E. R. Чистое небо» — не сказка, а абсолютно реальный объект. Лес находился возле ЧАЭС и порыжел в первые часы после аварии — хвоя быстро рыжеет и погибает от высоких полей радиации».

«С началом работ по ликвидации последствий аварии Рыжий лес было решено уничтожить, а точнее — закопать в грунт, дабы уменьшить «боковые прострелы» дороги радионуклидами при подъезде к Припяти. В 1987-88 годах ликвидаторы резали лес бензопилами и укладывали в траншеи».

«Сейчас на месте Рыжего леса ничего нет, растет только высокая трава. Вот мой снимок этих мест — несколько сухих деревьев на заднем плане и есть остатки того самого Рыжего леса. При шаге на обочину с чистой дороги радиационный фон возрастает в десятки, а чуть дальше и в сотни раз».

Из всего, что растет на земле, максимальной способностью накапливать радиацию обладают именно грибы. Причем некоторые их виды даже при нормальном фоне почвы могут «светить» выше допустимого уровня. Однако не обязательно такие грибы опасны для здоровья.

И наоборот, некоторые «невинные» вещи, далекие от Чернобыля, которые окружают нас каждый день, могут нести в себе угрозу.