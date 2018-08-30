Тайны самых странных статуй

Статуи встречаются и в музеях, и в парках, и на улицах. Однако некоторые статуи столь необычны, что вызывают массу вопросов.

1. Темехеа-Тохуа — небольшое местечко на одном из островов Французской Полинезии в Тихом океане. Именно там есть очень странные статуи, которые изображают существ, походящих на инопланетян. Правда, археологи уверены, что такие существа — это лишь плод фантазии первых обитателей острова.

2. Шигирский идол — самая старая статуя в мире. Идола нашли на Урале в конце прошлого века, статуя из лиственницы покоилась на глубине 4 метра. Учёные пришли к выводу, что сделали идола 11 000 лет назад. А вот надписи, украшающие статую, они пока так и не расшифровали.

3. Децебал — это статуя, созданная с помощью динамита. Целое десятилетии было потрачено на то, чтобы высечь барельеф, изображающий царя дакийцев Децебала, в скале в Румынии. Автору понадобилось более тонны динамита, чтобы завершить работы. С 2004 года статуей любуются путешественники, совершающие тур по каньону Дуная.

4. Статуя Шапура Первого вырезана из сталагмитов, она украшает пещеру Шапур в Иране. Фигура высотой 7 метров сделана невероятно аккуратно, с большим вниманием к деталям. К сожалению, статуя неоднократно страдала от вандалов, так что сейчас её состояние оставляет желать лучшего.