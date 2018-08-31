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Как Гавана выглядела 100 лет назад
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Как Гавана выглядела 100 лет назад 

BigPikcha.ru 11 часов назад
Фото: BigPikcha.ru
Эти снимки Гаваны, сделанные в первые годы независимости Кубы от Испании, демонстрируют нам богатство архитектуры кубинской столицы.
Основанная в начале XVI века испанскими колонистами, Гавана стала не только главным остановочным пунктом для кораблей, следующих из Америки в Европу и обратно, но и одним из наиболее укрепленных городов в Новом Свете.
BigPikcha.ru
Взрыв американского крейсера «Мэн» в бухте Гаваны, последовавший за десятилетиями борьбы кубинцев за независимость и напряжения в американо-испанских отношениях, в конечном итоге послужил поводом для развязывания Испано-американской войны 1898 года, в которой испанцы потерпели поражение. Куба тогда получила независимость от Испании, но попала в тиски американской зоны влияния.
BigPikcha.ru
После того как были найдены лазейки в законодательстве, которые можно было использовать, чтобы задобрить антиимпериалистов, представители американского бизнеса инвестировали в кубинскую экономику огромные средства, и в первые десятилетия XX века торговля между двумя странами росла стремительными темпами.
BigPikcha.ru
С окончанием американской оккупации в 1902 году для Гаваны настал период устойчивого роста, который был сопряжен с расцветом среднего класса и множеством туристов, бродящих по улицам «Карибского Рима».
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