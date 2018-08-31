В каких местах России мужчины живут дольше всего

Как известно, продолжительность жизни женщин в России выше, чем у мужчин. Этот разрыв сохранялся все советское время, а после распада СССР лишь усугубился. Однако последнее время тенденция пошла вспять. В каких российских регионах представители сильной половины человечества живут дольше всего?

Долгожители с юга

В прошлом году впервые в современной истории России разрыв в средней продолжительности жизни среди мужчин и женщин был сокращен до 10 лет. По данным министра здравоохранения Вероники Скворцовой, представители сильной половины человечества в нашей стране живут в среднем 67,5 лет.

При этом еще в 2012-2013 докризисных годах разрыв в этом показателе между мужчинами и женщинами составлял около 12 лет. Как показывают данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), дольше всего в России мужчины живут в Северо-Кавказском федеральном округе. Абсолютным лидером уже несколько лет является Ингушетия — в среднем представители сильной половины человечества живут в этой крохотной республике 76,51 года.

На втором месте расположился Дагестан — 73,18 года. Кроме того, в пятерку лидеров вошли Чечня — 70,35 лет и Карачаево-Черкессия, где в среднем мужчины живут 69,94 года. Таким образом, четверо из пяти лидирующих по этому показателю субъектов Федерации расположены на Северном Кавказе.

Резко выделяется из этого перечня разве что Москва. Российская столица занимает третью строчку в рейтинге: в среднем горожанин мужского пола живет 72,96 года.

Никакого алкоголя

В чем причина столь серьезного отрыва Северного Кавказа от остальных регионов России? Эксперты отмечают, что это может быть связано с традиционно низким уровнем употребления алкоголя в тамошних нацреспубликах. По данным Роспотребнадзора, в нашей стране от злоупотребления спиртным каждый год умирает около полумиллиона человек.

В конце 2017 годы проект «Трезвая Россия» составил рейтинг самых непьющих субъектов Федерации. Примечательно, что первые строчки рейтинга заняли как раз те регионы, которые лидируют по средней продолжительности жизни мужчин — Ингушетия, Дагестан, Чечня и Карачаево-Черкессия.

Значительную роль здесь играет запрет на употребления алкоголя в исламе. Впрочем, на этот счет среди богословов возникли споры. Так, Юсуф аль-Кардави утверждает, что употребление спиртного возможно в случае, если его доля в напитке не превышает 0,5%.

Экология

Как полагает главный научный сотрудник Центра демографии и экологии человека РАН Борис Ревич, высокой продолжительности жизни на Кавказе способствует благоприятная среда обитания. Это и чистый воздух, и большое количество родниковых источников. Кроме того, многие местные по-прежнему ведут собственное хозяйство, которое дает им экологически чистую пищу — молоко, мясо и прочее.

В свою очередь, доктор медицинских наук Анатолий Бритов отметил, что на продолжительность жизни оказывает влияние давление воздуха в горах, которое ниже, чем на равнине. По его словам, это служит своеобразной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний (инсульт, инфаркт), которые, как известно, являются одной из основных причин смертности мужчин в России.

Меньше, да дольше

Возможно, что на продолжительность жизни влияет и рост мужчины. Во всяком случае, к такому выводы пришли в 2014 году американские ученые из Гавайского университета. Исследователи отметили, что за стрессоустойчивость организма отвечает особый ген — FOXO3. По мнению ученых, чем меньше организм в целом, тем легче ген справляется с возникающими проблемами. Более того, размер организма прямо пропорционален количеству энергии, которое он потребляет, что ускоряет процесс износа тканей.

В 2015 году эксперты, основываясь на данных Федерального информационного ресурса центров здоровья, провели анализ среднего роста россиян по регионам. Выяснилось, что средний рост мужчин на Северном Кавказе составляет порядка 173-174 сантиметров, что на 4-5 сантиметра ниже, чем у мужчин из Центральной и Северо-Западной России.

«Феномен» Москвы

По мнению Бориса Ревича, в столице мужчины живут сравнительно долго благодаря в целом более высокому по сравнению с остальными российскими регионами уровню жизни, в том числе хорошему уровню медицинского обслуживания. Анатолий Бритов, в свою очередь, уверен, что на продолжительность жизни москвичей положительное влияние оказали предпринятые руководством города меры — запрет на курение и употребление спиртного в общественных местах.

Примечательно, что по данным бюллетеня Росстата «Численность населения России», в 2017 году Москва находилась на одном из первых мест среди российских регионов по среднему возрасту мужского населения, что говорит о большом количестве людей преклонного возраста. Так, в столице этот показатель составляет 39,64 года, тогда как, к примеру, в Республике Коми — 35,62, в Астраханской области — 35,89.