Когда проложат тоннель под Атлантическим океаном

Добраться из Старого света в Новый можно на самолете или водным путем. Морской круиз — прекрасный способ перебраться через Атлантику, но при условии, что вы не страдаете морской болезнью, можете потратить на путешествие примерно две недели и готовы выложить за него примерно 3 000 долларов. Самолет можно выбрать, если у вас нет аэрофобии и вас не страшит полет продолжительностью 11 часов. Но есть и другая потенциальная возможность — промчаться по подводному тоннелю. Использовать для этого автомобиль — идея не лучшая, ведь даже при скорости 200 км/ч поездка займет 28 часов. А вот существующий пока только в теории вакуумный поезд может развить скорость более 6 000 км/ч, то есть путешествие из Лондона в Нью-Йорк продлится около часа.

Опыт сооружения тоннелей под водой у человечества есть, взять хотя бы Евротоннель, проходящий под Ла-Маншем. Конечно, подводный коридор между Европой и Америкой будет в разы длиннее, но сегодня уже есть несколько концепций создания тоннеля под Атлантическим океаном: его можно построить под дном, проложить по дну или вовсе сделать плавающим на определенной глубине. Есть и технические решения. Первое предполагает сбору тоннеля на дне из отдельных секций, второе подразумевает прокладку коридора под дном с помощью горнопроходческого щита.

А какие еще имеются предложения по сооружению тоннеля под Атлантикой, рассказывает видео.