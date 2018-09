10 самых прекрасных бассейнов мира

Если нет возможности погрузиться в море или океан, достойной заменой может стать бассейн. Тем более что многие искусственные водоемы отличаются особенным размахом и красотой, а некоторые из них могут даже составить серьезную конкуренцию природным источникам и лагунам. Самые экзотические бассейны, безусловно, стоит когда-нибудь посетить и увидеть воочию.

Бассейн «Висячие сады Убуда», Бали

Именно отсюда пошла мода на панорамные бассейны-инфинити. 38 бассейнов-террас расположены на склоне холма, откуда открывается потрясающий вид на реку Аюнг, тропические джунгли и древний храм Пура Пенатаран Далем Сигара.

Бассейн «Золотая энергия», Тибет

Отель St.Regis, расположенный в столице Тибета может похвастаться уникальным бассейном с соленой водой.

Он находится на высоте 3680 метров над уровнем моря, его дно выложено из 24-каратного золота. Бассейн используется как центр медитации и носит название «Золотая энергия».

Кроваво-красный бассейн, Таиланд

Один из самых необычных бассейнов в мире расположен в бутик-отеле The Library на острове Самуи. Вода в бассейне прозрачная, но плитка оранжевого, красного и желтого цветов, которой выложено дно, создает немного жутковатый эффект «крови».

Несмотря на это, бассейн часто романтично называют «Сицилийский апельсин».

Бассейн Le Crans, Швейцария

Небольшой отель Le Crans в глубине Швейцарских Альп может предложить гостям уникальное развлечение — бассейн с подогревом под открытым небом, в котором можно искупаться в любое время года.

Бассейн «Голубая лагуна», Исландия

«Голубая лагуна» — это геотермальные источники в Исландии. Морская вода поднимается в искусственные бассейны с глубины 1981 метр.

Температура воды составляет 39°C. Вокруг лагуны разбросаны огромные валуны из застывшей лавы.

Бассейн «Марина Бэй», Сингапур

Самый высокий бассейн мира расположен на вершине отеля Marina Bay Sands Resort в Сингапуре. У огромного бассейна прозрачные бортики, поэтому кажется, что вода переливается через край двухсотметрового отеля.

Гости могут насладиться чарующим видом на небоскребы и сингапурский залив.

Бассейн «Золотой треугольник», Таиланд

Из бассейна курорта The Anantara Golden Triangle открывается сказочный вид на долину реки Меконг.

С высоты природного заповедника можно увидеть Бирму и Лаос. Бассейн окружен 65 гектарами тропических джунглей.

Бассейн One and Only, Мальдивы

Бассейн в отеле Reethi Rah One and Only Resort на Мальдивах находится прямо в Индийском океане.

Гости могут насладиться чудесным видом и отдохнуть от зноя в специальных домиках.

Бассейн «Сан Альфонсо дэль Мар», Чили

Бассейн San Alfonso del Mar занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой открытый бассейн.

Океанская вода, очищенная специальным образом, заполняет площадь 76 980 квадратных метров. Длина искусственного водоема составляет 1013 метров.

Бассейн Oberoi Udaivilas, Индия

Роскошный отель Oberoi Udaivilas расположен на берегу озера Пихола в Удайпур и считается самым красивым в Индии. Неудивительно — отель напоминает скорее сказочный дворец.

Среди садов скрываются уединенные беседки и каскадные пруды. Каждый гость отеля может спуститься в бассейн из своего номера.