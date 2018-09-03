Почему Великий Новгород был богатейшим городом на Руси

Со школьной скамьи мы привыкли к москвоцентричности отечественной истории. Но Северо-Запад Руси/России развивался своим путём, зримым воплощением которого стал Господин Великий Новгород. Он был фактически самостоятельным русским государством, с иным политическим устройством. Даже героями былин тут были купец Садко и ушкуйник Василий Буслаев, а не князья да богатыри.

Торговая республика

Строго говоря, как раз у основ русской государственности стоял как раз Великий Новгород, давший династию Рюриковичей (862 год, призвание Рюрика — 1598 года, смерть бездетного Фёдора Иоанновича, последнего рюриковича на престоле). В Новгороде не было монголо-татарского ига, а князь — не самовластный хозяин, а наёмный менеджер, призываемый на воинскую службу, когда пропадала в нём необходимость, его провожали за городские ворота. Поинтересуйтесь, например, историей взаимоотношений Новгорода с Александром Невским ! Есть те, кто приводит Великий Новгород как пример древнерусской демократии. Хотя правильнее было говорить про олигархат: всем заправляли несколько родов, выражавших интересы крупного торгового капитала. Их называли «золотые пояса». Да что там говорить, если у новгородского митрополита главной функцией было не богослужебное окормление паствы, а наблюдение за исправностью мер и весов! Конечно, было вече, в котором участвовали все свободные горожане — мужчины. Но вече фактически лишь легализовывало решения, принятые «золотыми поясами» в теремах за закрытыми дверями. Что не отменяло жарких дискуссий, переходивших в кулачный бой на мосту через Волхов со скидыванием в реку проигравших, но до народных волнений дело не доводили. Новгород не зря называют «Великим» — он был самым большим городом Руси, где жило около 400 000 человек. Об активной экономической жизни новгородцев рассказывают, в частности, берестяные грамоты, десятая часть которых касаются ведения хозяйства и финансов. Древнейшая на Руси финансовая запись фиксируется на новгородской грамоте Х века. Новгородцы были практически поголовно грамотными — редкость и на Руси, и в Европе. Так, найдено много вещей женского обихода с надписями, что бессмысленно, если хозяйка не умеет читать. Одна из обширнейших средневековых библиотек Руси с более 1,5 тысячи рукописных книг хранилась в Новгороде в Софийском соборе, построенном в середине XI века. Многие известные рукописные книги Руси новгородского происхождения. Новгород чеканил свои деньги, а в безмонетный период местные серебряные гривны фактически были своего рода резервной валютой, применяемой при внутрироссийских платежах и на внешних рынках. Одной новгородской гривны (чуть больше 200 г. серебра) хватало на покупку ведра соли, 40 кг сливочного масла, 150 кг говядины или 8 центнеров ржи. Наёмный работник низкой квалификации получал полгривны в год, княжеский дружинник имел в 20 раз больше. Бюджет города был бездефицитным.

Дверь в Европу

Традиционно, Петру I приписывается прорубание окна в Европу. Может быть и так, только Великий Новгород в ту Европу целую дверь открытой держал, будучи членом Ганзы, средневекового «Евросоюза» , задававший правила мореходства и торговли. Новгородская элита накапливала ресурсы в течение X-XII веков. Деньги ценились во всех видах: как монеты, серебро, меха, редкие вещи и т.д. XII-XIV века — вотчинный период. Наиболее желанным активом становятся промысловые угодья, где попутно можно возделывать пашню и пасти скот. Пахотная земля сама по себе ценилась гораздо меньше — неподходящие погодные условия. Владели вотчинами в Новгородской боярские роды — патронимии. Пахотная земля ценности не представляла. Зависимые крестьяне, «сироты» в местных терминах, выплачивали существенную долю оброка продуктами промысла: мехами, кожей, воском, медом, рыбой и другим. Новгородские свободные простолюдины, смерды, брали в аренду промысловые участки, рассчитываясь добычей. Вотчины-патронимии производили основную часть товаров для торговли внутренней и внешней. Товары концентрировались у бояр, которые оптом продавали их купцам, а те организовывали торговлю в розницу. Бояре снабжали сырьём ремесленников, организовывали экспедиции ушкуйников и купцов, снабжая их едой, оружием, деньгами. Были в Новгороде ростовщики, среди высших слоёв. Проценты (резы) были очень высокие: заняв одну гривну, заёмщик возвращал 1,5-2,5 гривны.

Падение