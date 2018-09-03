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Пентхаус Грея из «50 оттенков серого» продадут
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Пентхаус Грея из «50 оттенков серого» продадут 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Пятьдесят оттенков серого"
В престижном районе Сиэтла выставлена на продажу квартира Кристина Грэя. Пентхаус стоит 11,5 миллионов долларов. Именно в нем снимались первые два фильма трилогии "Пятьдесят оттенков серого".
В апартаментах есть три спальни, три ванные комнаты, гардеробная, комната отдыха, кухня, гостиная с панорамными окнами и просторная веранда с видом на залив Тихого океана. Конечно, знаменитой "красной комнаты" в пентхаусе нет. Однако все, чем были обставлены апартаменты в нашумевших фильмах, достанется новому владельцу.
В здании, где находится пентхаус, есть масса удобств: бассейн, спа-центр, тренажерный зал, кинотеатр, студия йоги, ресторан и круглосуточная консьерж-служба.
Во время съемок фильмов об истории любви Кристиана и Аны дизайнеры и декораторы уделяли особое внимание интерьеру, который должен был многое сказать о непростом характере Грея. В различных интервью они рассказывали, что в основном опирались на описания из книг Э. Л. Джеймс. Например, в них подробно рассказывается, как Ана отчетливо чувствовала запахи кожи и полироля, находясь в квартире возлюбленного. Благодаря этой подсказке, в квартире главного героя появилось множество изделий из дерева и кожи.
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