В России появились сразу три розовых озера

В Самарской области неожиданно появились три розовых озера. Местные жители сначала испугались такого аномально яркого цвета воды, но местные власти поспешили их успокоить. Они сказали, что озера являются искусственными накопителями для очистки сточных вод. В этом розовом цвете нет ничего особенного, поэтому и беспокоиться не о чем.

Но перед тем, как услышать объяснения со стороны местного управления, жители Кинельского района поспешили все заснять на камеру и обвинить во всем промышленные отходы.

"В эти пруды-накопители еще четыре года назад были запущены специальные микроорганизмы, которые занимаются очисткой сточных вод, и этот розовый цвет — это особенность жизнедеятельности этих микроорганизмов. Просто раньше эти пруды никогда не снимали сверху, с коптера", — рассказали в интервью информационному агентству Тасс.

Конечно, эти пруды-накопители далеко не мексиканское Соленое озеро в деревне Лас Колорадас, но выглядят они с высоты птичьего полета завораживающе красиво.