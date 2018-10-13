Драматические изменения планеты

Наша планета меняется постоянно, но мы этого заметить не в силах. Зато на фотографиях, сделанных НАСА , отлично видно, что случилось с Землёй за последние два-три десятка лет.

1. Фантастически разросся китайский город Шанхай. С 1984 по 2016 годы его население выросло на 12 миллионов человек.

2. Таяние ледников. Таяние льдов Аляски действительно пугает, ведь это наглядно демонстрирует нам, что проблема глобального потепления существует.

3. Цветение диких растений. Несколько лет в Калифорнии было засушливо, но зимой 2016 и 2017 шли дожди, которые вызвали бурный рост и цветение растений. И разницу на снимках нельзя не заметить.

4. Образование острова из ракушек. Возле берегов американского штата Северная Каролина формируется ракушечный остров. Возможной причиной называют понижение уровня воды.

5. Исчезновение Аральского моря. Вода из Аральского моря постепенно уходит, а его площадь всё активнее сокращается. Ухудшило ситуацию и жаркое лето 2014 года.

6. Столица Индии Нью-дели — один из самых быстрорастущих городов в мире. С 1991 года в городе прибавилось 15 миллионов жителей, и на фотографиях НАСА видно, насколько разросся город за четверть века.

Другие снимки НАСА, демонстрирующие, как меняется планета, вы увидите в ролике.