5 лучших детокс-направлений мира

Сложно отрицать, что детокс окончательно укрепился в общей философии современного ЗОЖ. Существуют даже туристические направления, посвященные исключительно детоксикации туристов. Мы собрали известные во всем мире детокс-направления, которые помогают привести организм в полный порядок.

5-е место: Исландия

Самым популярным среди исландских спа-центров считается Голубая лагуна — геотермальное озеро, насыщенное минералами. Добраться до курорта можно будет на арендованной машине, такси или специальном шаттле прямо из аэропорта Кефлавик за полчаса. Если вы привыкли продумывать поездку заранее и не беспокоиться о транспорте, можно заказать комфортный трансфер от сервиса GetTransfer.com. На сайте можно предложить свою цену за поездку и выбрать авто любой марки.

4-е место: Израиль

Мертвое море считается лучшим местом для разнообразных спа— и детокс-программ. Туристы отовсюду приезжают сюда ради целебной воды, которая богата солями и минералами. Израиль славится змеиным спа, которым можно насладиться (если вас это не напугает) на курорте Ада Барак в Хайфе.

3-е место: Италия

Эта страна считается общепризнанным европейским лидером по количеству оздоровительных комплексов. Особым спросом пользуются отели L’Albereta с потрясающими шато посреди зеленых полей в Эрбуско, Terme di Saturnia возле термальных источников в Мансиано и отель класса делюкс Abano Grand Hotel на термальном курорте в Абано-Терме. Если вы хотите отдохнуть от городской суеты, но не готовы к долгим перелетам, Италия ждет вас.

2-е место: Аргентина

Латинская Америка предлагает множество интересных детокс-программ, которые можно совместить с увлекательным знакомством с необычной культурой этого региона. Территория страны изобилует вулканами и горячими источниками. Самыми действенными детокс-программами славятся комплексы на натуральном термальном озере в Laguna de Epecuen или в парке Termas Marinas, расположенном на побережье Атлантики. Те, кто не хотят уезжать далеко от столицы, могут расположиться в провинции Entre Rios, большую часть территории которой занимает подземное море Гуарани.

1-е место: Индия

Судя по отзывам туристов, индийские программы помогают изменить привычный уклад жизни в лучшую сторону. В этом месте действенные западные методики детоксикации сочетаются с традиционными индийскими практиками: аюрведой, йогой, учением веданта — в лучших традициях восточной медицины. Азия — лучшее направление для тех, кто стремится за несколько недель стать другим человеком.