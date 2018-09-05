Запрещённые водные горки

На одном из гавайских островов есть секретная водная горка «Гавайский жёлоб». О ней знают немногие, ведь для того, чтобы скатить с неё, нужно попасть на закрытую территорию, где нет даже телефонной связи. Во время ливней горка становится смертельно опасной, но любителей острых ощущений это не останавливает. Забраться на горку можно лишь по верёвке, и только потом, после всех приключений, можно спуститься с горки посреди джунглей. Такие водные развлечения по вкусу настоящим поклонникам экстрима, но есть в мире и другие, не менее экзотические водные горки, попасть на которые не так-то просто. Например, круговая горка аквапарка Нью-Джерси.

Аквапарк Нью-Джерси закрыт с 1996 года. Виной тому неумелое управление менеджеров и желание получить прибыль. Из-за непродуманных и неудачно сконструированных аттракционов парк печально прославился числом несчастных случаев. Одной и самых опасных была круговая горка, которая проработала всего один месяц в 1985 году. Главной её проблемой была нереальная петля, в которую посетители не могли влететь, не получив травм. Добавляла экстрима и скопившая внутри грязь, которая также ранила желающих прокатиться. В итоге аттракцион прикрыли, а потом закрылся и сам аквапарк.

О других опасных водных горках рассказывает видео.