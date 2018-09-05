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«Ужин с классиком. А. П. Чехов»: спектакль и круиз
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«Ужин с классиком. А. П. Чехов»: классика, круиз, комедия, кухня 

Партнерский материал 3 часа назад
Фото: партнерский материал
Классика, круиз, комедия, кухня.
Уникальный, совершенно новый театральный формат.
Больше чем спектакль, больше чем круиз, больше чем ужин — это доступная роскошь.
16 августа в преддверии открытия театрального сезона прошла закрытая премьера новой мультидименсивной постановки на белоснежной яхте Флотилии «Рэдиссон Ройал», на которой будут проходить все последующие постановки по средам каждого месяца.
«Ужин с Классиком. А. П. Чехов» — это спектакль нового формата на основе произведений классика, слитых в единую историю, ужин по рецептам 19-го века, роскошная яхта «Рэдиссон Ройал» и великолепные виды вечерней Москвы.
Не нужно лететь на лазурный берег, чтобы прокатиться на яхте, не нужно быть чеховедом, чтобы почувствовать себя экспертом в произведениях классической литературы — достаточно прийти и позволить себе насладиться «Ужином с классиком».
Премьера для широкой публики запланирована 5 сентября с отправлением от причала «Гостиницы „Украина“ в 20.00.
»Ужин с классиком» — это совместный проект IZ Projects, Флотилии «Рэдиссон Ройал», шеф-повара Сергея Маслова, созданный при поддержке генерального спонсора банка ВТБ.
партнерский материал
Погрузитесь в мир классики, элегантности, разбавленный современностью и роскошью!
Стоимость билетов: 6000 руб.
*В стоимость входит дегустационный сет-меню, посвященный русской кухне 19 века.
Отправление 05.09 в 20:00 от причала «Гостиница „Украина“
Посадка начинается в 19:30
Продолжительность круиза — 3 часа
**Внимание! На спецрейсы Флотилии „Рэдиссон Ройал“, помеченные звездочкой (*), действие подарочных сертификатов не распространяется.
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