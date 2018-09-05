«Ужин с классиком. А. П. Чехов»: спектакль и круиз

«Ужин с классиком. А. П. Чехов»: классика, круиз, комедия, кухня

Классика, круиз, комедия, кухня.

Уникальный, совершенно новый театральный формат.

Больше чем спектакль, больше чем круиз, больше чем ужин — это доступная роскошь.

16 августа в преддверии открытия театрального сезона прошла закрытая премьера новой мультидименсивной постановки на белоснежной яхте Флотилии «Рэдиссон Ройал», на которой будут проходить все последующие постановки по средам каждого месяца.

«Ужин с Классиком. А. П. Чехов» — это спектакль нового формата на основе произведений классика, слитых в единую историю, ужин по рецептам 19-го века, роскошная яхта «Рэдиссон Ройал» и великолепные виды вечерней Москвы.

Не нужно лететь на лазурный берег, чтобы прокатиться на яхте, не нужно быть чеховедом, чтобы почувствовать себя экспертом в произведениях классической литературы — достаточно прийти и позволить себе насладиться «Ужином с классиком».

Премьера для широкой публики запланирована 5 сентября с отправлением от причала «Гостиницы „Украина“ в 20.00.

партнерский материал

Погрузитесь в мир классики, элегантности, разбавленный современностью и роскошью!

Стоимость билетов: 6000 руб.

*В стоимость входит дегустационный сет-меню, посвященный русской кухне 19 века.

Отправление 05.09 в 20:00 от причала «Гостиница „Украина“

Посадка начинается в 19:30

Продолжительность круиза — 3 часа

**Внимание! На спецрейсы Флотилии „Рэдиссон Ройал“, помеченные звездочкой (*), действие подарочных сертификатов не распространяется.