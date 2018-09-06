Пять мест на земле, опасных для путешественников

На карте нашей планеты есть точки, которые лучше обходить стороной при составлении маршрутов, если не хотите быть съеденными, утонуть или разбиться. Экстрим экстримом, но после очередного путешествия лучше вернуться домой в целости и сохранности.

Луизианские болота

Луизианские болота — отдельный вид природных достопримечательностей в Америке, которые многие стремятся увидеть своими глазами. Самые опасные и таинственные болота называются Манчак и находятся недалеко от Нового Орлеана.

Мало того, что здесь туристами могут легко закусить местные крокодилы и аллигаторы, так еще частой причиной смерти становятся неизвестные мерцающие огоньки. Путники принимают их за огни жилищ, идут на свет и попадают в топь, где либо быстро погибают в зубастой пасти коренных водоплавающих хищников, либо мучительно умирают без шансов выбраться.

Ходят слухи, что в начале 20 века это место прокляла одна из последовательниц культа Вуду и с тех пор здесь постоянно случаются загадочные смерти, пропадают люди и, как говорят, водятся оборотни.

Пустыня Данакиль

Пустыня Данакиль на севере Эфиопии выглядит как готовая

декорация к фантастическому фильму, действия в котором происходят на далекой неизведанной планете.

Ядовито-желтые ландшафты, совсем неземной оттенок воды — это лишь одн сторона медали. С другой стороны, действующие и спящие вулканы, ядовитые испарения, озера из серной кислоты и нефти, не самые дружелюбные к чужакам кочевники сделали Данакиль одной из самых опасных точек на нашей планете. Впрочем, это не мешает ей оставаться довольно популярной среди туристов.

Конго

Несмотря на то, что еще в 1905 году каннибализм в Конгокарался смертной казнью, тут до сих пор процветает людоедство. Если верить источникам, то последний зафиксированный акт поедания себе подобных произошел в 2012 году, но ведь не все становится достоянием СМИ.

Все дело в том, что во время гражданской войны в Конго появилась легенда о том, что нет лучшего деликатеса, чем сердце врага с добавлением трав и специй. Поэтому если отправитесь туда, постарайтесь не перейти дорогу какому-нибудь конголезцу. Пусть каннибалы останутся для вас персонажами хорроров.

Каньон Скипперс

Отправляясь в путешествие на машине по Новой Зеландии, постарайтесь всеми силами не попасть на дорогу возле каньона Скипперс. Эту дорогу построили 140 лет назад шахтеры, добывающие золото в каньоне, и с тех пор её не ремонтировали. Все действие происходит на отвесной скале, машинам здесь негде разъехаться, и порой приходится сдавать назад по несколько километров, чтобы дать проехать встречному водителю.

Здесь также не действует автомобильная страховка, а компании проката машин не позволяют ездить на своем транспорте по данной дороге.

Сентрейлия

Некоторые города постигает участь признаков, но городу Сентрейлия в Пенсильвании, США пришлось стать жертвой подземного пожара, который полыхает до сих пор. В 1962ом во время ежегодной очистки городской свалки и не до конца потушенных куч мусора, огонь распространился до заброшенных подземных шахт города. Начавшийся под землей пожар спровоцировал ухудшения здоровья у граждан Сентрейлии, которые спешно покинули город, но его история на этом незакончилась.

Новый виток событий произошел после выхода компьютерных игр и фильмов Silent Hill, где все действие происходит в городе с бушующим подземным пожаром. Поток туристов и сталкеров отправился в Сентрейлию несмотря на угарный газ, неустойчивый грунт и трещины на трассах.