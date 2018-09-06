Город-утопия в окрестностях Риги

В Латвии, в окрестностях города Цесис находится уникальный поселок, аналогов которому нет во всей Европе. Реализовал этот проект настоящего Города солнца миллионер Айварс Звирбулис, выкупив 3000 га земли в холмистой местности в 80 км от Риги.

В поселке, получившем название Аматциемс действуют определенные правила, а люди живут по особому укладу, отличающемуся от привычных нам будней.

Поначалу Айварис собирался построить комфортный дом для себя и своей семьи в уникальном месте, но затем ему пришла идея создать настоящий «рай на земле». В результате и появился Аматциемс.

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300 трехэтажных домов построены из экологически чистых материалов и обогреваются при помощи специальных установок, преобразующих энергию земли в тепло. Центральная канализация в необычных домах тоже есть: трубы проложены под землей, между корней деревьев. Также жилища оснащены Интернетом и, разумеется, в каждом есть свет.

Вокруг домов нет никаких заборов: ограждения запрещены. Аматциемс — экологически чистая зона, вокруг домов спокойно могут разгуливать животные. Отсутствие изгородей никак не нарушает личного пространства: дома расположены таким образом, что из окон не видно близлежащих жилищ. Добиться такого результата помогла грамотная планировка и холмистая местность, на которой расположен поселок.

Создатель уникального проекта Айварс Звирбулис отмечает, что стремится максимально сохранить естественную природную среду в поселке, поэтому тщательно отбирал соседей. Сейчас здесь живут семьи, которые стремились жить в комфортных условиях, не ограничивая себя в пользовании благами цивилизации, но при этом заботящиеся о своем здоровье, ищущие максимально экологичное место для дома.

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Для того, чтобы не нарушать природную гармонию в поселке, был создан ряд правил, которые неукоснительно соблюдают. Про запреты на ограды мы уже писали выше. Еще в Аматциемсе нельзя держать собак во дворах. Во-первых, четвероногие любимцы людей могут испугать лаем диких животных, а во-вторых, жители поселка считают, что они просто не должны сидеть на цепи.

Обязательными условиями проживания в экологичном поселке является соблюдение тишины в вечернее и ночное время, а также содержание прилегающей к каждому дому территории. Например, есть определенное количество метров, отведенные под газон, а рядом с подстриженной лужайкой соседствует нетронутый косилкой луг.

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Айварс Звирбулис считает, что у него получилось создать настоящий рай на земле, доказывающий, что гармония между природой, технологиями и человеком все-таки существует.