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Не перепутали: в Австрии ищут кенгуру
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Не перепутали: в Австрии ищут кенгуру 

Рамблер 4 часа назад
Австрию и Австралию часто путают из-за созвучных названий. Австрийцы относятся к этому с юмором и вовсю подшучивают над иностранцами. Самый популярный сувенир — магнитики, тарелки и футболки с надписью "В Австрии нет кенгуру".
@fkaineder
Впрочем, теперь австрийцам не до смеха. Жители города Кирхшлаг пожаловались на животное, скачущее по окрестным полям и лесам. Скептики предположили, что речь идет об очень крупном зайце, однако первые фотографии и видео убедили, что существо действительно похоже на кенгуру.
Люди в недоумении, поскольку совершенно непонятно, откуда могло появиться экзотическое животное. Администрации местных зоопарков о побеге такого питомца не сообщали. Власти рассчитывают поймать кенгуру и напоминают жителям города, что это дружелюбное животное, которое не причин вреда человеку, если на него не нападать.
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