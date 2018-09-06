Не перепутали: в Австрии ищут кенгуру

Австрию и Австралию часто путают из-за созвучных названий. Австрийцы относятся к этому с юмором и вовсю подшучивают над иностранцами. Самый популярный сувенир — магнитики, тарелки и футболки с надписью "В Австрии нет кенгуру".

@fkaineder

Впрочем, теперь австрийцам не до смеха. Жители города Кирхшлаг пожаловались на животное, скачущее по окрестным полям и лесам. Скептики предположили, что речь идет об очень крупном зайце, однако первые фотографии и видео убедили, что существо действительно похоже на кенгуру.

Люди в недоумении, поскольку совершенно непонятно, откуда могло появиться экзотическое животное. Администрации местных зоопарков о побеге такого питомца не сообщали. Власти рассчитывают поймать кенгуру и напоминают жителям города, что это дружелюбное животное, которое не причин вреда человеку, если на него не нападать.