Ростов Великий: как отличить сон от яви

Если вы страдаете бессонницей, езжайте в Ростов Великий. Сон начнет возвращаться к вам уже на подъезде к городу. А после того, как вы поживете в Ростове неделю-две, вы с трудом будете отличать сон от яви.

Официально Ростов Великий разменял уже 1156 лет. Точкой отчета считается 862 год. Именно этим временем датируется запись в старейшей русской летописи «Повести временных лет», в которой сказано, что городом владел Рюрик, а «первые насельники» принадлежали к племени меря. Правда, многие историки считают, что запись была добавлена в летопись в XII веке, но вряд ли это как-то кардинально сказалось на судьбе и темпераменте Ростова.

Как уже говорилось, Ростов возник на месте поселения таинственного племени меря. Никто не знает, что это был за народ, каких богов исповедовал и куда в конечном итоге он растворился.

Вероятно, как и большинство древнерусских городов, Ростов был основан норманнскими («варяжскими») колонизаторами. Тяготевшие к большим акваториям облюбовали озеро Неро и создали здесь форпост, рассчитывая на экономическую перспективность озера.

Ростов застыл на северо-западе Неро, как бы аккуратно, «по-воровски» обнимая его. На юге же, в более выгодном месте, в самом подбрюшье озера, где в него впадает речка Сара, как минимум с VII века располагался центр мерянского народа, названный археологами Сарское городище. Судя по раскопкам, во время которых обнаружили большое количество серебряных монет, слитков меди и олова, оружия, украшений и предметов из западной Европы, Прикамья, Волжской Булгарии, Киевской Руси, поселение являлось крупным торговым узлом.

Вероятно, изначально основатели Ростова не планировали задерживаться здесь надолго, поскольку обосновываться на низкой береговой террасе, наиболее невыгодном побережье озера Неро, было бы очень странно для предприимчивых норманнов. Скорее всего, в перспективном плане колонизаторов было продвижение на юг, в Сарское городище. Но что-то неведомое нарушили эти планы, и Ростов заснул на «странном» месте на тысячелетие. Уснул, как пассажир в зале ожидания провинциального железнодорожного вокзала, проспав свой поезд и так и не проснувшись.

След города Ростова мог бы исчезнуть уже в веке XI-XII, если бы киевский митрополит не послал бы сюда в 990 году с миссионерской задачей окрестить жителей Залесья монаха Феодора. Еще в Киеве монах был посвящен в сан епископа Ростовского и отправился к своей пастве. Первая миссия св. Феодора провалилась: местное население изгнала епископа из города.

Через два года новый князь Ростовский — Борис вернул епископа, понимая все перспективы присутствия епископской кафедры в городе. Но после его смерти, язычники снова прогнали архиерея. Но, несмотря на это, епархии удалось удержаться в городе, причем, не просто удержаться, но и стать в первые столетия Православия на Руси одной из самых влиятельных. Этот факт оставил Ростов в контексте российской истории, а город сомнамбулически, словно лунатик, плелся за ней, расставив вперед руки.

Короткое время он даже носил титул «стольного града», пока «стол» не ушел в более бойкий Суздаль. Город смиренно подчинялся судьбе.

В 1237 году Ростов без боя сдался монголо-татарам, а в XIV веке также смиренно принял первенство амбициозной Москвы. Тогда ростовские бояре отправились в добровольное изгнание: «увы, Ростову и его князьям, взяли у них власть, княжение, имение и славу».

Затем город стал частью опричнины Ивана Грозного , а в 1608 году отряды Лжедмитрия II сожгли Ростов и увели в плен ростовского митрополита, будущего патриарха Филарета (Романова). Больше нога оккупантов не ступала на Ростовскую землю — уже более 400 лет.

Правда, и сам Ростов отошел от дел большой российской игры, смирившись с участью заштатного города, над которым сами ростовчане подтрунивают: ««Земля сырая, вода гнилая. Народ как дуб». Когда ты гуляешь по Ростову, где-то подсознательно воспринимаешь его «бюджетным» кинопавильоном. Не случайно здесь снимались многие фильмы.

Причем наряду с само собой разумеющимися историческими («Петр I», «Иван Васильевич меняет профессию», «Раскол»), кинематографисты находили здесь хорошие «площадку» для комедий («Тридцать три», «Семь стариков и одна девушка», «Полицейские и воры» и все тот же «Иван Васильевич…»).

Хотя сложно назвать город располагающим к веселью. Возможно, «спящий режим» Ростова создает хорошую мизансцену для «смешного». По правде сказать, когда уезжаешь из города, ловишь себя на мысли, что побывал в фильме « Кристофера Нолана «Начало» (Inception), в лимбе, где невозможно различить спишь ты или бодрствуешь.

Одной из главных достопримечательностей Ростова является уникальная звонница, для которой были отлиты огромные тысячепудовые колокола. Благодаря колокольному звону ты сохраняешь связь с действительностью. Уезжаешь с ощущением, что здесь все время идет дождь. Даже, когда он не идет…