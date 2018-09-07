Как большевики создали в Иране Советскую Республику

Как большевики в 1920 году создали в Иране Советскую Республику

Экспортируя революцию на Восток, Советская Россия достигла шахского Ирана. И, как ни странно, персы, несмотря на всю сложность внутриполитической ситуации, оказались готовыми принять идеи социализма.

Свергнуть буржуев

В апреле 1920 года в иранской провинции Гилян вспыхнуло восстание под руководством шейха Мохаммеда Хиабани, целью которого было свержение иранского правительства и поддерживающих его британцев. Вскоре повстанческое движение охватило весь Северный Иран — один за другим населенные пункты переходили под контроль восставших. На успехи демократических сил в Персии не могло не обратить внимание правительство Советской России.

Еще осенью 1919 года после разгрома главных сил белогвардейцев Лев Троцкий вынашивал планы экспорта революции в Переднюю Азию. Тогда эту идею реализовать не удалось. Но к весне 1920 года, когда власть Советов распространилась и на Азербайджан, можно было замахнуться на большее.

В начале 1920 года командующий Туркестанским фронтом Михаил Фрунзе писал в Реввоенсовет: «Предстоят большие расходы в связи с организацией революционных войск на территории Персии». Для проведения военной операции Фрунзе просил Москву поставить партии оружия и боеприпасов.

Ожидая прихода частей РККА, лидеры коммунистического движения Востока турок Мустафа Субхи и иранец Султан-заде обратились к советскому правительству с просьбой о создании на территории России персидских революционных частей. «Если будет поддержка 20-30 тысяч человек, трудовой народ Персии не только будет избавлен от английских империалистов, но раз и навсегда будет освобожден от собственных эксплуататоров и войдет в братскую семью советских республик», — отмечалось в их послании.

Возьмем силой

Однако уверенности в том, что персидское коммунистическое ополчение добьется поставленных целей не было. Все революционные вопросы советскому руководству предстояло решать самостоятельно. Но для ввода войск в Персию нужен был повод. И он был найден. В порту Энзели оставалось большое количество кораблей флотилии Антона Деникина , уведенных из российских гаваней. Их необходимо было вернуть. Троцкий подчеркивал: «Очищение Каспия от Белого флота должно быть выполнено во что бы то ни стало. Если потребуется десант, то он должен быть совершен. Персия не в состоянии разоружить белогвардейские суда». Ленин против проведения операции не возражал.

17 мая 1920 года из Баку курсом на Энзели вышла Волжско-Каспийская военная флотилия под командованием Федора Раскольникова и Серго Орджоникидзе. Через несколько дней корабли Белой гвардии были возвращены под контроль красноармейцев.

Но Энзелийская операция преследовала более крупномасштабные цели. Накануне входа в порт Энзели Раскольников встретился с лидером национально-освободительного движения Ирана Мирзой Кучек-ханом. Было решено, что под прикрытием российского десанта Кучек-хан раздует пожар персидской социалистической революции.

1 июня 1920 года главный иранский революционер начал действовать. В борьбе с шахом и британцами ему помогали около двух с половиной тысяч советских моряков, в распоряжении которых имелись 12 орудий и 40 пулеметов. Уже через три дня повстанческие отряды Кучек-хана заняли город Решт — столицу провинции Гилян. Еще через сутки, после консультации с Москвой, была провозглашена Гилянская Советская Социалистическая Республика. Впрочем, заранее было обговорено, что Россия не будет вмешиваться во внутренние дела новоиспеченного государства. Следом были сформированы Реввоенсовет республики, правительство и армия. Главой республики стал Кучек-хан.

Переворот

Не прошло и пары дней, как у Кучек–хана появились разногласия с местными коммунистами. Он не поддержал аграрную реформу. В ответ его назвали мелкобуржуазным националистом, обвинив в предательстве. 9 июня Кучек–хан был вынужден уйти из революционного кабинета министров. А в ночь на 31 июля все сторонники Кучек-хана также были изгнаны из правительства, и вся власть оказалась в руках революционеров крайне левой ориентации. Возглавил новый кабинет бывший соратник Кучек-хана Эхсанулла-хан. Большую роль в перевороте сыграл отряд РККА в 800 штыков, переброшенный накануне в Решт.

Уже на следующий день только что созданная персидская Красная Армия овладела укрепленным городом Менджиль. Воодушевленные иранские коммунисты написали в Москву: «Англичане отступают. Эта победа одержана в тот день, когда по воле революционных масс и вὀйска персидской республики неспособное к борьбе полуханское правительство Кучук-хана заменено Иранским революционным комитетом — правительством активной борьбы в теснейшем контакте с Советской Россией».

К августу, по мнению штаба персидской Красной Армии, наступил благоприятный момент для похода на Тегеран. Однако на деле все оказалось сложнее. Измотанные продолжительными боями плохо обученные рабоче-крестьянские полки больше не могли продолжать наступление. А в Москве прекрасно понимали, что в условиях советско-польской войны поддерживать дальше персидскую революцию они не в состоянии.

Части персидской Красной Армии были вынуждены отойти назад и занять оборону ранее завоеванных позиций. В это же время советское правительство признало необходимость мирного сосуществования с официальным Тегераном. В марте 1921 года между РСФСР и Персией был подписан договор о ненападении и сотрудничестве, который предусматривал раздел Каспийского моря и возможность ввода советских войск в случае ведения Тегераном недружественной антисоветской политики. Москва в свою очередь обязалась уйти из Северной Персии.

Вслед за выводом из Персии советских войск в июле 1921 года иранские революционеры окончательно переругались между собой. И шах, воспользовавшись междоусобицей, восстановил свою власть над Каспийским побережьем Ирана.