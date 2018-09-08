Афиша мероприятий на День города Москвы

В этом году столица отмечает 871-летие. В честь этой даты будут работать праздничные площадки во всех округах и районах города.

Фестивали

Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова ждёт зрителей в "Лужниках" и на Манежной площади: коллективы из 8 стран мира представят музыкальные шоу, интерактивные перформансы, классические постановки. Посетители фестиваля смогут увидеть, например, интересное шоу театра из Испании с участием так называемых "драконов" — строительных кранов, в постановке из Тайвани будут совмещены китайская гимнастика тайчи, и на высоте 70 метров выступят барабанщики из Франции. Сеансы спектаклей будут проходить с 12:30 до вечера, подробную информацию нужно уточнять на сайте фестиваля.

Парк Горького приглашает москвичей и гостей столицы на международный фестиваль Maker Faire Moscow, в котором объединены цифровой арт и народное творчество. Изобретатели из России и других стран 8 и 9 сентября будут представлять своё творчество посетителям, которые увидят много интересного и необычного: 3D-принтеры больших размеров, роботов из дерева, мехатронных динозавров. Более 200 изобретателей примут участие в фестивале, на котором также будут проведены мастер-классы по лазерной резке, шелкографии, стрельбе из требушета и сборке ракет из бумаги.

Время проведения: с 11:00 до 19:00.

В Государственном музее керамики "Усадьба Кусково XVIII века" в честь Дня города состоится ежегодный творческий фестиваль "Вдохновение в Кусково", в программе которого запланированы бесплатные мастер-классы, выставки, концерты, театрализованные выступления и экскурсии. Современные художники по керамике представят свои работы посетителям. Также можно будет сфотографироваться в исторических одеждах, послушать сочинения русских и иностранных композиторов. По окончании фестиваля в небеса будет запущен праздничный фейерверк. Фестиваль будет проходить 8 и 9 сентября с 11:00 до 17:00.

Городской сад "Эрмитаж" приглашает москвичей и гостей столицы на фестиваль "Театральный марш", в рамках которого будут представлены спектакли разных форматов. Театр на Таганке выступит с мюзиклом "Суинни Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит", Школа драматического искусства будет выступать со спектаклем "Председатели земного шара", а Центр имени В. Мейерхольда представит интерактивный перформанс "Коллекция приключений. Настоящая Москва".

Лучшие московские театры примут участие в этом фестивале, который будет проходить 9 сентября с 11:00 до 23:00.

Музеи

В День города многие музеи будут открыты для посетителей бесплатно.

В "Мультимедиа-арт-музее" проведут особую программу для детей: мастер-классы "Стройка" и "Город будущего". В рамках мастер-класса "Стройка" детям предоставят простор для фантазии: они смогут сделать наброски Москвы в специальной технике, в которой изображение выцарапывается заострённой палочкой или пером на картоне либо плотной бумаге — "граттаж".

На мастер-классе "Город будущего" юных посетителей ознакомят с основами градостроительства и предложат смоделировать Москву из бумаги.

Музей Москвы предлагает посетителям познакомиться с эпохой Средневековья в столице и приглашает на экскурсию, в которой будет рассказано о том, как и в какое время Москву начали заселять славяне, о развитии столицы в XII — XVII веках: кто её основал, как изменялись со временем её границы и архитектура. Также посетители Музея Москвы многое узнают о быте и жизни москвичей в период с XVI по XVII век. Три экскурсии по 60 минут будут проведены 8 и 9 сентября. Начало 8 сентября: 12:00, 14:00 и 16:00. 9 сентября проведут четыре экскурсии, которые начнутся в 12:00, 14:00, 15:00 и в 16:00.

Объединение "Выставочные залы Москвы " также подготовило ряд праздничных мероприятий для посетителей: мастер-классы, кинопоказы, концерты, флешмобы, экскурсии и другое. В галерее "Граунд-Ходынка" художники-граффитчики проведут для жителей района Щукино мастер-класс по созданию современного арт-объекта: изображения на листе фанеры, которое затем будет украшать район.

В День города Музей АZ проведёт для посетителей виртуальный квест по действующей выставке "Зверев-gala". Участники квеста получат специальные задания, ответят на вопросы, и им будут вручены памятные подарки.

Время проведения: с 12:00 до 20:00.

Галерея "Богородское" приглашает горожан отметить День города фестивалем уличного искусства "Богомол-Фест". На площадке галереи собраны художники стрит-арта. Они будут создавать свои произведения прямо на глазах у зрителей, а также на фестивале, который пройдёт с 15:00 до 17:00, представят готовые работы, относящиеся к направлению стрит-арт.

В галерее "Беляево" в честь дня рождения столицы традиционно проведут большую праздничную программу: концерт, флэшмоб, серию мастер-классов. С 13:00 до 17:00 в "Открытых мастерских" будут проходить мастер-классы по ландшафтному дизайну, вязанию крючком, созданию народной куклы, ирландского кружева.

Также с 13:00 до 17:00 москвичей и гостей столицы приглашают на концерт "Песни нашего города" — на импровизированную сцену перед галереей "Беляво", где выступят молодые лауреаты международных и всероссийских конкурсов, артисты, которые представят известные и всенародно любимые песни.

С 16:50 до 17:00 состоится флэшмоб "Запусти свою мечту": ведущие программы будут выбирать воздушные "шарики с мечтой", потом к ним прикрепят открытки с пожеланиями участников и, наконец, под музыкальные хиты, посвящённые столице, все выпустят шарики в небо.

Музыкальные мероприятия

Ильдар Абдразаков, Анна Нетребко, Даниил Трифонов, 8 сентября открывается концертный зал "Зарядье", куда придут только приглашённые гости: знаменитые актёры, общественные деятели, политики, иностранцы. Гостям праздничного концерта оркестр Мариинского театра и выдающиеся фигуры мировой оперной сцены — Юсиф Эйвазов Денис Мацуев представят произведения русской и зарубежной классики. На телеканале Россия 1, на специальном видеоэкране парка "Зарядье" напротив Большого амфитеатра можно посмотреть прямую трансляцию 8 сентября — она начнётся в 17:00. О первой акустической пробе в концертном зале "Зарядье" смотрите на Ревизор-TV: Первая акустическая проба в концертном зале "Зарядье"

В воскресенье, 9 сентября, в открывшемся "Зарядье" будет выступать Российский национальный оркестр, руководимый Михаилом Плетнёвым , а ещё знаменитости мировой оперы — Ильдар Абдразаков, тенор из Италии ― Франческо Мели , сопрано Красимира Стоянова из Болгарии. Они исполнят отрывки из опер знаменитых классиков: Мусоргского, Чайковского, Рахманинова, Бизе, Глинки, Доницетти. Билеты уже разобраны, однако будет идти прямая трансляция концерта на экранах парка и в Большом амфитеатре. Начало: 19:00.

8 сентября в Измайловском парке в ВАО Москвы будет проходить 10-й юбилейный фестиваль молодых музыкантов "Metro on Stage". На нём выступят лучшие музыканты со всей России. В разные годы выступления молодых участников этого фестиваля оценивало жюри из лучших отечественных рок-звёзд, однако теперь, в 2018 году, конкурс решили не проводить, а просто пригласили в Москву некоторых финалистов предыдущих сезонов. Хедлайнерами мероприятия станут Найк Борзов , группа АнимациЯ, UMA2RMAN. Время и место проведения: с 12:00 до 21:00, Аллея Большого Круга, 7.

У памятника Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре 8 сентября состоится песенно-поэтический марафон "Юные москвичи — Дню города". Этот детско-юношеский марафон приглашает всех неравнодушных к творчеству Владимира Высоцкого послушать исполнение его произведений, которые посвящены столице. В мероприятии, которое продлится до 18:00, примут участие дети и подростки от 8 до 19 лет. Фестиваль организован государственными бюджетными учреждениями образования и культуры города Москвы.

Кино

В некоторых столичных кинотеатрах — "Берёзка", "Искра", "Полёт", "Салют", "Молодёжный", "Сатурн", "Тула", — бесплатно будут проходить показы художественных советских фильмов о Москве.