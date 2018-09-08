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Самые популярные страны для путешествий
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Самые популярные страны для путешествий 

Рамблер 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
Всемирная туристическая организация составила рейтинг самых популярных для туристов мировых направлений. Догадаетесь, какая страна стала любимой среди путешественников со всех концов Земли?
Франция возглавила список самых популярных мест — за последний год эту страну посетили 86,7 миллионов человек. За ней следует Испания со своими практически 82 миллионами туристов. Третье место достается Соединенным Штатам Америки — они за год приняли около 76 миллионов туристов со всего мира.
Китай и Италия идут сразу после тройки лидеров по посещаемости, последний год эти страны посетили почти 60 миллионов путешественников.
В целом мировой туристический потом составил 1,32 млрд человек.
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