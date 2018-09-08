Самые популярные страны для путешествий 

Всемирная туристическая организация составила рейтинг самых популярных для туристов мировых направлений. Догадаетесь, какая страна стала любимой среди путешественников со всех концов Земли?
Франция возглавила список самых популярных мест — за последний год эту страну посетили 86,7 миллионов человек. За ней следует Испания со своими практически 82 миллионами туристов. Третье место достается Соединенным Штатам Америки — они за год приняли около 76 миллионов туристов со всего мира.
Китай и Италия идут сразу после тройки лидеров по посещаемости, последний год эти страны посетили почти 60 миллионов путешественников.
В целом мировой туристический потом составил 1,32 млрд человек.