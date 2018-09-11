Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию

Мягкий климат, ласковые море и солнце, пицца, паста, фокачча, ризотто, профитроли, тирамису — это все, что необходимо знать, отправляясь на Сицилию. Хотя нет, еще это родина мафии, которая по-прежнему процветает, а также место, где много веков назад родился знаменитый Архимед. Корреспондент «Ленты.ру» поднялась на вулкан Этна, отведала местную кухню, а также окунулась в жизнь мафии и увидела место, где снимался знаменитый «Крестный отец».

Крестные отцы

Маленькие домики с крышами, покрытыми оранжевой черепицей, и апельсиновые деревья. Затерянная итальянская деревушка Савока как нельзя лучше подходила для съемок одного из лучших фильмов в истории кинематографа.

Узенькие улочки поселка вьются прямо по краю крутой горы, с вершины которой открывается чудесный вид на лазурное море. Преодолев дюжину головокружительных виражей по серпантину, останавливаемся у бара Vitelli. Впрочем, назвать это просто кафе или трактиром язык не поворачивается. Это скорее посвященный фильму «Крестный отец» музей, в котором можно вкусно поесть. Итальянское мороженое — джелато и десерт — канноли там бесподобны.

Оказавшись внутри, чувствуешь себя одним из героев фильма: арочный вход, жалюзи из смятых пивных крышек, фотографии, даже потертые стулья, как в фильме. Повсюду звучат саундтреки. Над барной стойкой висит сицилийский обрез — лупара — главное оружие местной мафии.

Некоторые жители не прочь похвастаться, что видели, как снимали ленту, или даже сами участвовали в массовке. Впрочем, самих местные не так много — всего около тысячи. Любуясь живописными видами, поднимаемся в гору и видим церковь Санта-Лючия, где венчались главные герои — Майкл и Аполлония. По фильму, счастливые, они выходят из храма и толпа осыпает их конфетами.

Вновь спустившись к бару, видим небольшую площадь, где молодожены танцевали свадебный вальс. На этом пятачке стоят столики кафе, фотографируются туристы и установлен зеркальный памятный знак, изображающий Фрэнсиса Форда Копполу за работой.

Так что же мафия?

Мафия превратилась едва ли не в главный бренд Италии, особенно Сицилии. В стране практически нет региона, где бы не существовало своих кланов. Однако встретить настоящего мафиозо, похожего на одного из героев «Крестного отца», сейчас практически невозможно. Впрочем, мафия существует, причем как на юге, так и на севере Апеннинского полуострова. Обычно мафиозные кланы родом с юга, а дела предпочитают вести на севере, где крутятся большие деньги и их намного легче отмывать.

В некоторых сицилийских городах мафия прочно удерживает в своих руках экономику. Многие отели, рестораны и магазины вынуждены платить кланам pizzo — плату за охрану и покровительство. Сами кланы любят владеть крупными сетевыми магазинами. Сильнее всего мафия в крупных городах, таких как Катания, Палермо. При этом в Рагузе и Сиракузах ее практически нет. Однако туристам бояться не стоит, опасность мафия представляет скорее для самих сицилийцев, а не обычных туристов, которым лучше бы остерегаться карманных воров, а не местных мафиози.

Космический вулкан

Первый по значимости город Сицилии — Катания, весь центр которой выстроен из базальта. Впрочем, сама Катания не столь примечательна, интереснее то, что неподалеку от нее. Вместе с мафией и сицилийскими сластями визитной карточкой острова считается вулкан Этна. Он самый высокий из всех действующих в Европе — более 3 тысяч метров. Очень удобно добираться на Этну на машине. Вначале поднимаешься на высоту 1,9 тысячи метров, где расположены сувенирные лавки. Самый распространенный сувенир — из лавового камня. Потом фуникулер везет на высоту 2,5 тысячи метров, а после этого на джипах — еще выше.

От космических видов, которые открываются сверху, захватывает дух. Из-за того что вулкан действующий, из-под земли поднимается пар. Однако не стоит обольщаться. Если летом на Сицилии очень жарко, то отправляясь на Этну, лучше одеться потеплее. В некоторых частях температура там достигает 17, а то 13 градусов, дует ледяной ветер. Обувь тоже лучше прихватить попрочнее: вулканический песок довольно острый. Желательно, чтобы она не была белой, — от вулканической пули кроссовки могут быстро испачкаться.

Неподалеку от вулкана находится ущелье Агридженто, образовавшееся во время извержения Этны. Поток лавы наткнулся на холодную горную реку и остановился. Вода в ущелье очень холодная, хотя это не останавливает туристов, решивших искупаться.

Тропою Архимеда

Еще одно удивительное место на Сицилии — городок Сиракуза, известный тем, что здесь жил Архимед. Старая часть города — Ортиджия — напоминает обычные итальянские улицы с довольно потрепанными домами. Намного интереснее в музее — парке Архимеда. Здесь можно своими глазами увидеть, как работают созданные величайшим изобретателем античности механизмы.

Например, архимедов винт для вычерпывания воды, бесчисленное множество рычагов для подъема грузов, арбалет, прототип ветряной мельницы, а также различные устройства для ведения войны. На входе в музей выдают планшеты с информацией о каждом экспонате. Помимо этого, все устройства, созданные Архимедом, разрешают потрогать.

Необычная столица и жемчужина острова

Несмотря на то что Палермо — столица Сицилии, город довольно грязный, центр города обшарпанный, а дома ветхие. Местные улицы хранят память о Древней Греции и Риме, а здания поражают архитектурными шедеврами. Только успеваешь фотографировать.

Многие восхищаются знаменитой уличной едой Палермо. Самый популярный уличный фастфуд среди местных — булочка с потрохами. Сицилийцы его обожают, однако удовольствие на любителя. Разрезанная булка, внутрь которой кладут отварные потроха и поливают лаймом. Намного лучше другое сицилийское национальное блюдо — аранчини — обжаренный во фритюре шарик из риса с начинкой.

Настоящей жемчужиной острова по праву называют поразительное по красоте место — Таормину. Долгое время она была небольшим захолустным итальянским городком, пока на нее в середине XIX века не обратили внимание богатые европейцы. Одна предприимчивая жительница города приобрела на побережье несколько рыбацких хижин, построила на месте их сноса первый отель для обеспеченных постояльцев и разбила по соседству красивый парк.

Так Таормина превратилась в туристическую. Местные жители хвастаются, что в свое время этот городок обожала британская знать, называя его вторым Монте-Карло. С обзорных площадок открываются потрясающие виды на Этну, тихие пляжи у подножия города и небольшой островок неподалеку.

К слову, жемчужиной Сицилии Таормину прозвал Ги де Мопассан, Иоганн Вольфганг фон Гете называл ее райским местом. Побывал там и российский император Николай Второй , в честь этого события в городском парке даже установлен бюст монарху.

На самом верху города любителей старины ожидает Греческий театр, построенный еще в III веке до нашей эры. Вниз от него спускается главная улица — Корсо Умберто, на нее, словно жемчужины на нитку, нанизаны живописные площади. Однако особенной из них называют крохотную улочку Стретто. Она настолько узкая, что туристы обожают здесь фотографироваться, широко расставив руки и почти упираясь в противоположные стены домов.

Сицилийская мозаика

Тем, кто любит нежиться на солнце, понравятся живописные пляжи Мардзамеми близ одноименного городка. Свое название она получила от арабского слова Marsa el Hamem (порт горлиц). Когда-то эта область была местом остановки этих птиц при миграции.

В этом городе-курорте множество баров, отелей и ресторанов. Однако прекраснее всего здесь пляж — с мягким золотистым песком и чистейшим морем голубых оттенков. Пологий спуск и кристально чистую воду любят как путешественники с детьми, так и любители подводного плавания. Раньше здесь был завод по переработке тунца, поэтому в городе много рыбных ресторанов и прочей атрибутики этой древней морской профессии.

Сложив воедино сицилийскую мозаику, признаюсь, что она оказалась на редкость красочной. В ней встречаются лазурный цвет моря, черный цвет — цвет вулканов и лавы, белый — цвет бесподобных пляжей, зеленый — ее кактусы, пальмы и каприсы, бордовый — цвет знаменитых вин.