В каких местах России запрещено фотографировать

Кому-то кажется, что фотографировать в Российской Федерации можно везде, а кто-то считает, что знаки, запрещающие любую съемку, просто повсюду. Но на самом деле неправы ни те, ни другие. Поэтому для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, а тем более не очутиться на скамье подсудимых, лучше знать наверняка, где можно пользоваться камерой, а где нельзя.

Законы

Право гражданина на фото— и видеосъемку базируется на различных законах РФ. Во-первых, это статья 29-ая Конституции, согласно которой каждый из нас можно свободно получать и распространять информацию. Во-вторых, Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006. И, в-третьих, закон о Защите прав потребителей.

Кроме того, если вы не знаете, можно ли достать фотоаппарат в том или ином учреждении, не лишним будет вспомнить и Гражданский Кодекс РФ. Но главное: никакие локальные или иные акты не должны противоречить перечисленным законам.

Музеи и библиотеки

Во многих музеях России, храмах и библиотеках существуют некоторые ограничения на съемку. Что касается библиотек и фотографирования каких-либо книг, то, согласно статье 1273 Гражданского кодекса, делать это можно. Однако нельзя снимать все страницы книги, а только отдельные выдержки. Кроме того, нельзя использовать распечатанные кадры в коммерческих целях. В противном случае вы нарушите авторские права.

На дверях музеев и храмов также можно встретить таблички с перечеркнутым фотоаппаратом. Такие меры чаще всего связаны с охраной предметов искусства, которые могут пострадать, например, от использования вспышки. Да и размещать такие снимки нигде нельзя (ст. 1337 ГК РФ).

Транспорт

Некоторые уверены в том, что пользоваться камерой на вокзале или в аэропорту строго запрещено. Однако это не совсем так. Дело в том, что ограничения действуют в основном в отношении съемки с коммерческой целью. В «Положении о проведении съемок на объектах ОАО „РЖД“ ясно сказано, что фотографирование в местах общественного пользования (станции, вокзалы и т.п.) разрешено, если снимки делаются для личного архива, а также в случае, если сам процесс съемки никому не мешает и не создает опасные условия для других пассажиров.

Фотографировать в аэропорту также можно. Однако в кадр не должны попасть объекты или действия, нацеленные на безопасность пассажиров (например, досмотр и загрузка (выгрузка) багажа в самолет). Вообще фотокамерой воспрещено пользоваться для фиксирования предметов и объектов, расположенных на территориях Таможенной службы (приказ Государственного таможенного комитета).

Суды и тюрьмы

В соответствии с Арбитражным процессуальным (ст. 11) и Уголовно-процессуальным (ст. 241) кодексами нельзя пользоваться фотоаппаратом и видеокамерой в суде. Для того, чтобы воспользоваться камерой во время судебного заседания, необходимо в соответствующем порядке попросить разрешение на это у судьи, который в свою очередь может поинтересоваться согласны ли на съемку другие участники дела.

Не стоит фотографировать и заключенных, находящихся в местах лишения свободы. Это связано с защитой личной жизни гражданина. Поэтому для того, чтобы снять осужденного необходимо заручиться его согласием, причем, в письменном виде. Статья 152.1 ГК РФ гласит, что такого согласия не требуется, только если человек, являющийся объектом съемки, находится в месте, отрытом для посещения. Понятно, что тюрьма таким местом не является. Да и для того, чтобы снять здание тюрьмы вам тоже необходимо будет получить разрешение (ст. 24 Уголовно-исполнительного кодекса).

Правительственные здания, границы и мавзолей

На территории Кремля в Москве, куда пускают посетителей, щелкать фотоаппаратом можно везде. Однако если ожидается визит высокопоставленных гостей, съемку могут и запретить. Это необходимо для безопасности. Но есть и на Красной площади место, где доставать фотоаппарат нельзя никогда. Данным местом является мавзолей. ФСО (Федеральная служба охраны) делать снимки вождя не разрешила. По некоторым данным, такое решение связано с уважительным отношением к усопшим.

государственной думе во время проведения закрытых заседаний и в министерстве топлива и энергетики снимать тоже нельзя, а равно как и в иных учреждениях, являющихся объектами государственной тайны (Закон „О Государственной тайне“).