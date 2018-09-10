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Остров в США, на который никто не попадет
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Остров в США, на который никто не попадет 

Рамблер 10 сентября 2018
В Нью-Йорке более 40 островов, по которым жители перемещаются в течение дня. Но есть в городе остров, на который попасть крайне сложно. Остров У-Тант имеет искусственное происхождение и находится возле Манхэттена. В девяностых годах 19 века предприниматель Уильям Стейнуэй решил построить два тоннеля под проливом Ист-Ривер, чтобы соединить районы Манхэттен и Квинс. Грунт, который накапливался при рытье тоннелей, образовал риф, а потом и остров. Сам Стейнуэй до окончания строительства тоннелей не дожил, стройку завершил бизнесмен Огаст Белмонт-младший. В его честь маленький островок получил название: официально он именуется Белмонт.
Довольно долго на остров не обращали внимания, пока в 1977 году последователи неоиндуистского проповедника Шри Чинмоя не взяли его в аренду у Нью-Йорка. Чинмой дал острову другое имя У-Тант. У Тан бил крупным дипломатом из Бирмы, генсеком ООН и другом Чинмоя. Несмотря на то, что неоиндуисты привели остров в порядок, им разрешили бывать там всего несколько раз в год.
В 2004 об острове снова заговорили. Художник Дьюк Райли и его приятель подплыли ночью к острову и установили на нём флаг, объявив суверенным государством. Сегодня У-Тант является охраняемым прибежищем перелётных птиц.
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