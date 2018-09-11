Аттракционы, которые заставят визжать смельчаков

Даже если вы любите экстремальные развлечения и без страха катаетесь на высоченных и крутых американских горках, на эти аттракционы вы наверняка не рискнёте забраться.

1. Giant Canyon Swing. Если посмотреть на аттракцион бегло, то ничего странного в нём нет: это качели, рассчитанные на четверых. Правда, установлены они над каньоном над рекой Колорадо на высоте 400 м. Желающие покататься взмывают над обрывом со скоростью 80 км/ч.

2. Stratosphere X Scream Ride. Этот аттракцион заставляет дрожать даже самых стойких, ведь он находится на высоте более 300 м. Небольшой вагончик, который движется по короткому наклонному рельсу прямо в пропасть. Когда кажется, что трагедия неминуема, рельс резко взмывает вверх. После короткой передышки он снова резко опускается, и тут уже не до смеха.

3. Stratosphere Insanity The Ride. Без сомнения, этот аттракцион — самая страшная карусель в мире. Десяток желающих садится в кресла и кружит на высоте 350 м. Карусель разгоняется до 60 км/ч, а кабинки при этом поворачиваются на 70 градусов.

А ещё о семи аттракционах, куда запрещен вход впечатлительным и эмоциональным людям, смотрите в видеосюжете.