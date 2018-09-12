Пять причин поехать в Выборг

Выборг в переводе со старошведского — «Святая крепость». Посмотреть на замок XIII века съезжаются туристы со всего мира. Средневековая атмосфера витает и на улицах самого города. Только здесь можно постучать в двери старейшего дома в России, а еще попробовать на вкус местную легенду — крендель со специями.

Выборг расположился в Северо-Западной части Карельского перешейка на берегу Балтийского моря. До границы с Финляндией всего 60 километров. Он основан шведами, некоторое время был финским, сегодня это второй по величине город Ленинградской области.

Причина первая. Побывать в средневековом замке

Первая причина приехать в Выборг — побывать в настоящем замке 13 века. Он был построен в 1293 году во время шведского крестового похода. Шведы высадились на берег, разорили поселение местных карел и заложили на острове замок. Место получило название Выборг. В переводе со старошведского — «Святая крепость».

Четыре века замок был надёжным форпостом шведского королевства. Возвышенное положение на гранитной скале и естественная водная преграда делали его неприступным. Выборгский замок часто подвергался атакам, поэтому охрана всегда была начеку.

В замке туристы могут примерить исторический костюм пехотинца. Оригинальный вес 50 килограммов. Правда, надевать предлагают облегченный вариант, всего 35 кило. Тем не менее, штука довольно тяжелая. Но чего не сделаешь ради эффектных фотографий!

Покорилась крепость лишь в 1710 году Петру Первому. Но и в XXI веке Выборгский замок продолжают атаковать. Правда, теперь только толпы туристов. Это не удивительно. Столь хорошо сохранившихся примеров западноевропейского фортификационного искусства в России больше нет.

Внутри замка даже сегодня царит атмосфера средневековья. Впрочем, те, кому и этого мало, могут погрузиться в нее еще глубже. Спускаемся в подземелье, где вас встречает…палач.

— Здравствуйте! Подскажите, как бы меня пытали, окажись я в Европе XV века, например?

— Присаживайтесь! — Руки быстро оказываются пристегнутыми. — Вы можете подумать, что вы не еретик. Но вы еретик, и наша задача это доказать вам.

Комната пыток знакомит с тремя десятками орудий. Все образцы воссозданы по средневековым чертежам. Каждое устройство можно потрогать и даже испытать на себе.

В Выборгском замке обязательно стоит подняться на башню Святого Олафа. Это самая высокая точка укрепления. Почти 80 метров над уровнем моря. Наверх по спирали ведут почти 300 ступеней. Когда-то башня была четырехугольной, но после ее разобрали и сложили в виде 8-гранника. Такая форма позволила вести прицельный огонь во всех направлениях.

Наверху башни расположилась обзорная площадка. Отсюда виден весь город, и даже дальние острова в Балтийском море. А еще есть обычай: бросить монетку и загадать желание. Говорят, обязательно сбудется.

Причина вторая. Погулять по старинным улочкам европейского города

Увидеть Выборг с высоты недостаточно. Обязательно стоит побродить по его старинным улочкам. А местный экскурсовод с удовольствием расскажет о городе то, чего в интернете попросту не найти.

Улица Водной Заставы в середине XIX столетия получила почетный титул — «самой красивой в Финляндии». А ее булыжная мостовая сохранилась с 16 века. Улица особенно интересна благодаря костелу Святого Геоцинта. Здесь, в школе францисканского монастыря, учился Микаель Агрикола — основатель финской письменности.

Во времена реформации дом передается дворянскому собранию. Чуть позже, в 1798 году Павел Первый передает его Мальтийскому Ордену. Сегодня здесь один из выставочных залов Выборгского замка.

В доме неподалеку жил Александр Васильевич Суворов . Екатерина Вторая послала его инспектировать южно-финляндские крепости. Вполне возможно, что с единственного балкончика, расположенного необычно — на углу здания — Суворов любоваться морем.

Есть еще один дом в Выборге должен увидеть каждый человек, прибывший в город. Он старейший в России: этому дому почти 500 лет. Он стоит на граните, добытом в окрестностях Выборга. Называется раппакиви — «гнилой камень». Но, несмотря на такое название, дом простоял 500 лет! И в нем по-прежнему живут люди.

Причина третья. Попробовать выборгский крендель

Попробовать местный крендель — еще одна причина побывать в Выборге. Недаром еще в XIV веке ему дали прозвище «Крендельный город».

По одной из версий, рецепт этого хлебобулочного изделия в Выборг привезли монахи-францисканцы. Они и придали кренделю столь витиеватую форму. Можно пройти мастер-класс, где вас научат лепить настоящие крендели: сворачиваем тесто, скручиваем его и скрещиваем сверху. Получается замечательный выборгский крендель.

Известно, что в Германии крендель соленый, в Эстонии — с ягодной начинкой. А выборгский крендель самый необычный. Он со специями и травами! Более 30 видов трав добавляют в тесто, а сверху посыпают специями¸ чтоб было еще вкуснее.

Местный крендель даже стал причиной для кулинарной войны. Две семьи — Вайттинены и Лёппёнены — боролись за признание в качестве хранителей единственно верного рецепта. В 1900 году крендели госпожи Лёппёнен получили золотую медаль на Всемирной выставке в Париже. Однако сторонники Вайттиненов позже добились отмены этого решения.

Здесь говорят: «Крендель обязательно нужно разделить с другом». Если компании рядом нет, то можно поделиться и с котом. Их здесь обитает много.

Причина четвертая. Выпить кофе на Рыночной площади

Выгодное расположение на берегу Балтики позволило Выборгу стремительно развиваться как центру торговли. Сюда переселялись богатые люди из разных мест. Вплоть до 1940 года здесь велись разговоры на четырех языках: русском, финском, шведском и немецком.

Во все времена местом встречи купцов служила рыночная площадь. Об этом и сегодня напоминают выбитые на граните номера торговых точек. Телеги и повозки выстраивались четкими рядами. На прилавках — соль, молочные продукты, дары леса.

В XVIII и XIX веках одним из главных и ходовых товаров был кофе. В портовый город морским путем его везли из стран Ближнего Востока. Так что прийти в центр Выборга и выпить чашечку бодрящего напитка не только дань истории, но и еще одна причина приехать сюда.

Причина пятая. Сплавиться по Сайменскому каналу

Главная достопримечательность окрестностей города — Сайменский канал. Он соединяет финское озеро Сайма и Выборгский залив. Летом водные экскурсии проводят ежедневно. Проводники предлагают несколько маршрутов разной протяженности. Можно сплавиться даже на доске для САП-серфинга.

Прежде чем отправляться, следует пройти инструктаж. Вот что говорит Денис, инструктор по сап-серфингу: «Встали. Ноги прямые, спина прямая. Гребок с одной стороны, переложили, гребок с другой стороны. На доску не смотрим, на весло не смотрим. Смотрим туда, куда плывем. Понятно?».

Несмотря на внешнюю неустойчивость, стоять на САПе довольно легко. Уверенность в собственных ногах обретаешь уже через 10 минут. Глаза, наконец, можно оторвать от воды, тем более что маршрут пролегает по живописным карельским местам.

Упс! Излишняя самоуверенность наказуема, и при таком способе передвижения всегда есть шанс оказаться в воде. Но зато теперь падать уже не страшно.