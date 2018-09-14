Где живут люди с «аллергией на современную жизнь»

В небольшом городке с романтичным названием Сноуфлейк (Снежинка) живет всего 5,5 тысяч человек. Здесь нет беспроводных сетей, тысяч единиц современной техники и прочих атрибутов современной жизни. Но жители этого удивительного городка в Аризоне ни за что не променяют «дикий» по нынешним меркам образ жизни на всевозможные блага цивилизации.

Дело в том, что в Сноуфлейке проживают люди с редкой болезнью, которую называют Болезнью окружающей среды. «Обладатели» этого заболевания просто не способны жить в окружении современной техники, пластика, синтетики и множества других предметов, которыми мы привыкли пользоваться ежедневно. У них буквально «аллергия» на современную жизнь.

Сноуфлейк же — идеальное место для таких «аллергиков»: город расположен далеко от крупных мегаполисов и здесь очень низкий уровень химического загрязнения. Здесь круглый год прекрасная погода: теплое, но не слишком жаркое лето, не слишком холодная осень и мягкая зима. Попав сюда, можно подумать, что только что совершил путешествие на машине времени: старинные особняки, небольшие домики, напоминающие жилища ковбоев Дикого Запада и полное отсутствие современных гаджетов.

Переехавшие сюда люди в один голос отмечают, что заметили очевидные улучшения в состоянии здоровья. Исчезли характерные симптомы болезни: головные боли, тошнота, хроническая усталость. Люди избавились от тревожных расстройств и депрессий.

На данный момент на территории Сноуфлейка проживает около 6 тысяч жителей. Приглашать сюда новых обитателей старожилы города не торопятся, чтобы не нарушать уникальную атмосферу.