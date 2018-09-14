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Живой завтрак с Бригадой У
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Живой завтрак с Бригадой У 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: партнерский материал
21 сентября в клубе Adrenaline Stadium пройдет «Живой Завтрак с Бригадой У» — уникальный клубный проект Европы Плюс. В этот день ровно в 7:00 утренний эфир самого популярного радио в стране начнется не из студии, а прямо со сцены, на которой кроме Джема, Ильи и Вики из Бригады У появятся самые модные артисты.
В этом году на «Живом Завтраке» выступят Swanky Tunes, Merk&Kremont, Джиган, MARUV, а хедлайнером станет американская певица LP. Лайн-ап еще не окончательный: впервые мероприятие проходит в формате XXL, продлится 4 часа вместо трёх, и артистов будет ещё больше.
Вход на «Живой Завтрак с Бригадой У» свободный, а внутри клуба слушателей (а здесь даже зрителей) угостят настоящим завтраком: кофе и круассанами.
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