Живой завтрак с Бригадой У

21 сентября в клубе Adrenaline Stadium пройдет «Живой Завтрак с Бригадой У» — уникальный клубный проект Европы Плюс. В этот день ровно в 7:00 утренний эфир самого популярного радио в стране начнется не из студии, а прямо со сцены, на которой кроме Джема, Ильи и Вики из Бригады У появятся самые модные артисты.

В этом году на «Живом Завтраке» выступят Swanky Tunes, Merk&Kremont, Джиган, MARUV, а хедлайнером станет американская певица LP. Лайн-ап еще не окончательный: впервые мероприятие проходит в формате XXL, продлится 4 часа вместо трёх, и артистов будет ещё больше.

Вход на «Живой Завтрак с Бригадой У» свободный, а внутри клуба слушателей (а здесь даже зрителей) угостят настоящим завтраком: кофе и круассанами.