6 мест в Грузии для любителей вкусно поесть

6 потрясающих мест в Грузии для любителей вкусно поесть

Невозможно не влюбиться в Грузию — ее культуру, гостеприимство местных жителей и легендарную национальную кухню. Эта страна хороша в любое время года, вкусная еда и отличное вино здесь в изобилии.

А Тбилиси — просто рай гедониста! Особенно приглянулись места с аутентичным интерьером и традиционными блюдами, которым не чужды современные ресторанные тренды.

g.Vino

В этом по-домашнему уютном баре можно познакомиться с настоящим грузинском вином — приготовленным по старинному методу «квеври», то есть выдержанном в глиняных кувшинах под землей. Этой технологии почти 8 тысяч лет, и она включена в список объектов культурного наследия. Вкус проверен временем и довольными гостями, а доски с закусками хватает на целую компанию: домашний хлеб, горячие тапас, холодные нарезки и сезонные овощи на гриле. Еще одна гордость — авторские местные сыры. О сулугуни, выдержанном в саперави, тягучем тенили и сыре на чаче ходят легенды.

Shavi lomi

Смесь традиционной местной кухни и европейских стилей — это грузинский фьюжн, изобретательно раскрывающийся в блюдах ресторана «Черный лев». Здесь подают восхитительные кебабы, бульон с говядиной и дикой сливой, сырный хлеб со шпинатом и кролика в соусе из белого вина. Летом можно наслаждаться едой на открытой веранде, а зимой — у камина, за бокалом красного сухого. Место также запомнится интерьером: оно напоминает уютную квартиру и оформлено репродукциями картин Пиросмани. По одной из них ресторан и получил свое гордое название.

Ресторан с просторным двориком и домашней атмосферой. Продукты здесь исключительно натуральные и местного производства, а меню часто меняется из сезона в сезон. Но если вы попробовали чакапули из барашка, то это стоит того, чтобы вернуться сюда через год. Мясо готовят отменно, а шеф-повара заманивают искушенного туриста неожиданными ингредиентами, например, тархуном в супе чихиртма и грибном чакапули. Также хорошо отзываются о разных вариациях пхкали — овощном ассорти. И особо гости ресторана вспоминают жареную картошку с луком, которая напоминает им самое доброе из детства.

Keto & kote

Это популярное заведение с красивым интерьером и хорошим выбором вин. Фирменное блюдо — рваная говядина с сыром — навсегда оставит приятное впечатление у туриста. Люля-кебаб, абхазура и сочные хинкали также хороши. Самое заведение трудно найти, но оно того стоит — его нахваливают местные жители. Столик также лучше бронировать заранее.

### Barbarestan

Небольшой атмосферный ресторан с красивой историей одной женщины. Здесь готовят блюда по кулинарной книге Варвары Джорджадзе — грузинской княгини, писательницы, поэтессы и активистки 19 века. Ее рецепты были оригинальными для того времени, и по ним спустя 150 лет лучшие шеф-повара Тбилиси создали по ним меню ныне действующего ресторана. Здесь хороший выбор вегетарианских блюд и грузинских вин.

Cafe littera

Прекрасна и сама еда, и место, где расположен ресторан — рядом с Домом писателей в особняке 19 века. Посреди красивого сада стоят столы, а ужин подают при свечах. Здесь практикуют новаторский подход к грузинской кухне, сочетая ее с современными кулинарными находками. Шеф-повару Текуне Гачечиладзе удается сочетать разнообразить местные блюда с яркой азиатской кухней и более классической европейской. Чакапули из мидий, харчо с креветками и полентой, а также чизкейк из творожного сыра надуги — стоит попробовать один раз и влюбиться навсегда.