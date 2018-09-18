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Шокирующие находки на гугл-картах
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Шокирующие находки на гугл-картах 

Рамблер 1 час назад
Гугл-карты дают возможность посмотреть мир даже тем, кто никогда не выходит из квартиры. Однако иногда пользователи видят очень странные вещи на картах, а некоторые изображения даже пугают.
Если совершить виртуальную прогулку по деревеньке Нагара в Японии, то можно ощутить страх, ведь в ней живут не только люди, но и куклы. Их делает женщина, которая когда-то жила здесь. Вернувшись, она обнаружила, что все, кого она когда-то знала, умерли. Тогда японка сделала фигуру, напоминающую ей отца, а потом начала создавать кукол, которые походят на умерших знакомых и родственников. Сегодня в деревне уже 350 кукол, они находятся на улицах, возле домов, а несколько даже сидят в классах местной школы. Местные жители, которые всё ещё остаются в Нагара, говорят, что новые куклы появляются всегда ночью. Никто и никогда не видит, как женщина-создательница расставляет свои творения. Но их нешуточно пугает тот факт, что женщина, похоже, слишком увлекалась и сейчас делает куклы жителей деревни, которые пока находятся в здравии. Людям кажется, что в этом есть какой-то сакральный смысл.
Смотрите сюжет и узнайте, чем ещё страшат гугл-карты.
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