Новый клип-триптих СБПЧ в формате короткометражного фильма

Над видео, в котором поднимаются темы про насилие, детство, невинность и патриархат, работал режиссер Андрей Вальдберг. В нем звучат три песни с прошлого альбома.

Кирилл Иванов, солист СБПЧ: «Мы много разговаривали про то, как это вообще быть отцом и что бы такое сделать, чтобы не передать весь тот мусор, который лежит у нас в головах, своим детям. И этот клип-триптих как раз про это — про преодоление родителей и про надежду», — рассказывает Иванов.

Основанная в 2006 году в Санкт-Петербурге и выпустившая дебютный альбом годом позже, группа «СБПЧ» находится в авангарде российской независимой сцены (IDM, абстрактный хип-хоп и инди-рок сразу).

Этой весной у СБПЧ вышла очередная пластинка «Мы не спали, мы снились», на которой гостят певица Наадя и рэпер Томас Мраз , а делает звук Саша Липский (Simple Symmetry).

Зрителей концерта группа приглашает стать частью одного большого путешествия — выступление будет построено вокруг тонкой грани реальности и сна. Специальный гость вечера — Thomas Mraz.