Кафе, которое выглядит нарисованным из-за своего дизайна

В Южной Корее открылось необычное заведение. Это кафе, которое выглядит совсем не так, как типичные ресторанчики по соседству. И все, что изображено на фотографиях ниже — не рисовка, не фотошоп, а то, как на самом деле изнутри выглядит заведение.

@ynd239.20_cafe

Из-за продуманного необычного дизайна кафе выглядит так, будто это не настоящий ресторанчик, а всего лишь иллюстрация в книге комиксов.

@ynd239.20_cafe

Посетители с удовольствием фотографируются в интересном интерьере. А владельцы заведения публикуют наиболее удачные кадры на своей страничке в соцсетях.

@ynd239.20_cafe

Несмотря на то, что в заведении много нарисованных предметов интерьера, напитки и еда здесь вполне настоящие.

Пока что это единственное в своем роде заведение. Но чтобы его посетить, придется отправиться в Сеул.