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Кафе, которое выглядит нарисованным из-за своего дизайна
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Кафе, которое выглядит нарисованным из-за своего дизайна 

Рамблер 17 часов назад
Фото: @ynd239.20_cafe
В Южной Корее открылось необычное заведение. Это кафе, которое выглядит совсем не так, как типичные ресторанчики по соседству. И все, что изображено на фотографиях ниже — не рисовка, не фотошоп, а то, как на самом деле изнутри выглядит заведение.
@ynd239.20_cafe
Из-за продуманного необычного дизайна кафе выглядит так, будто это не настоящий ресторанчик, а всего лишь иллюстрация в книге комиксов.
@ynd239.20_cafe
Посетители с удовольствием фотографируются в интересном интерьере. А владельцы заведения публикуют наиболее удачные кадры на своей страничке в соцсетях.
@ynd239.20_cafe
Несмотря на то, что в заведении много нарисованных предметов интерьера, напитки и еда здесь вполне настоящие.
Пока что это единственное в своем роде заведение. Но чтобы его посетить, придется отправиться в Сеул.
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